Sevilla 0-2 Valencia: No había peor momento para una 'espantá'

Hugo Duro y Ramazani castigaron la desidia de los nervionenses, que no dispararon a puerta hasta el minuto 79 y se quedan a tres del descenso; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Segunda derrota consecutiva del Sevilla FC, este sábado mucho más dolorosa que el 5-2 en el Camp Nou por tratarse el Valencia CF de un rival directo por una permanencia que se complica a falta de nueve jornadas para los nervionenses, que se marchan al parón a tres del descenso y con pésimas sensaciones. Hugo Duro y Largie Ramazani castigaron al filo del primer tiempo la desidia de su anfitrión, que no disparó a puerta hasta el minuto 79 y que nunca mereció sumar. Y, a la vuelta, visita al colista.

La primera mitad fue claramente de menos a más. Apuntaba a tediosa, pues lo mucho que había en juego entre dos rivales directos los atenazaba. Las imprecisiones y las pérdidas eran constantes, alternándose unos y otros en impericia. Encima, las interrupciones ralentizaban el juego, especialmente por un doble choque de cabezas entre Juanlu Sánchez y José Luis Gayà que terminó mandando a la caseta antes de tiempo al capitán che, como poco más tarde ocurriría con César Azpilicueta, con el que, por desgracia, llueve sobre mojado.

Poco a poco, se fueron soltando los visitantes, que avisaron por medio de un disparo ajustado desde cerca de Guido Rodríguez y, sobre todo, con un balón filtrado de André Almeida para que Largie Ramazani estrellara su remate forzado en el cuerpo de Odysseas Vlachodimos. A la siguiente, cuando quedaban apenas siete para el intermedio, se adelantarían merecidamente los de Carlos Corberán, que castigaron el desconcierto tras la extraña entrada de Akor Adams por el defensor navarro.

Sacó mal de banda el quinteño, que pasó de extremo o interior a lateral, recuperó el Valencia CF, y parecía enmendarlo el anfitrión, pero un error de Alexis Sánchez se convirtió en una acción de tiralíneas de los levantinos: dejada de tacón de Hugo Duro para Ramazani, desvió de Vlachodimos a lanzamiento frontal del belga y cabezazo atinado del ex getafense sin dejarla caer y casi a puerta vacía. Los pitos arreciaron en la grada y el Sevilla FC suspiraba por el descanso. Se veía que estaban groguis los de Matías Almeyda. Y faltaba lo peor.

En el 44, Kike Salas despeja providencialmente para evitar el doblete del '9' foráneo, que lo acarició en el quinto de alargue tras una cabalgada por la derecha de Luis Rioja y un centro al segundo palo que se paseó por el área pequeña sin que nadie lo despejara. Lo remachó, tras un carrerón, Ramazani, con su compañero Hugo Duro a la expectativa también y Lucien Agoumé, incomprensiblemente, como mero espectador, sin acelerar un ápice para completar la cobertura. El público abroncó con justicia a los suyos en su retirada a los vestuarios.

El 'Pelado' no esperó para mover su banquillo, metiendo de inicio en la reanudación a José Ángel Carmona, Batista Mendy e Isaac Romero en una enésima vuelta de tuerca en muy pocos minutos. Tocaba arriesgar, con cuatro hombres de ataque sobre el campo y un doble pivote menos defensivo de lo normal. Y llevó la iniciativa, con escaramuzas peligrosas del lebrijano y Akor Adams, pero se rebasaba la hora de partido sin tiros entre palos, 'conditio sine qua non' para pensar en la remontada.

Cambió enseguida su punta de lanza Corberán para mejorar la primera línea de presión y, si fuera posible, sentenciar en alguna contra. Lo que sí logró es adelantar un poco el bloque bajo y minimizar los problemas, hasta el punto de que, más allá de un par de buenos centros de Joaquín Martínez 'Oso', el primer disparo a puerta en blanquirrojo no llegó hasta el minuto 79. Fue de Isaac Romero, sencillo abajo para un Stole Dimitrievski que se lució en la última acción ante Batista Mendy para dejar su portería impoluta.

Ficha técnica del Sevilla FC - Valencia CF de LaLiga EA Sports

Sevilla FC: Vlachodimos; Azpilicueta (Akor Adams 37'), Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu (Carmona 46'), Agoumé (Mendy 46'), Sow (Castrín 73'), Alexis Sánchez (Isaac Romero 46'); Vargas (Oso 71'); y Maupay.

Valencia CF: Dimitrievski; Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà (Jesús Vázquez 26'); Guido Rodríguez, Javi Guerra (Pepelu 89'); Luis Rioja, André Almeida (Diego López 81'), Ramazani (Lucas Beltrán 66'); y Hugo Duro (Sadiq 66').

Árbitros: García Verdura (catalán), con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Amarillas al loca Agoumé, así como al visitante Lucas Beltrán.

Goles: 0-1 (38') Hugo Duro; 0-2 (45+5') Ramazani.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante unos 35.000 espectadores, con 600 aficionados valencianistas en las gradas.