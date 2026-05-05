Kike Salas y un dato de altura con el Sevilla para avalar el interés de los clubes ingleses

El central nervionense es el segundo jugador de LaLiga con más duelos aéreos ganados, faceta en la que volvió a brillar ante la Real Sociedad, consolidándose como uno de los jugadores de la plantilla con mayor mercado mientras crecen sus pretendientes en el extranjero

La mala temporada del Sevilla FC, que pelea por escapar del descenso, no ayuda a que sus futbolistas destaquen en el plano individual, lo que su vez repercute negativamente en un club que necesita como el agua activos que se revaloricen para generar plusvalías económicas. Entre ellos bien podría encontrarse Kike Salas, que sí está creciendo dentro de un contexto muy complicado, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo a sus 24 años.

El central de Morón de la Frontera volvió a cuajar ante la Real Sociedad otro serio partido, destacando, entre otras facetas, por ganar los seis duelos aéreos que disputó. Un dato que le consolida como uno de los mejores defensores de LaLiga en este aspecto, que a su vez también le permite llevar mucho peligro en el área rival. Sin ir más lejos, ganó por alto y peinó hacia atrás el balón que acabó con el gol de Agoumé, incorrectamente invalidado según expertos arbitrales como el ex colegiado Iturralde González.

El mejor por arriba en porcentajes

El canterano sevillista puede presumir de ser el segundo jugador del campeonato que con más duelos aéreos ganados, con 89, siete más que el croata Caelta-Car, de la Real Sociedad, y hasta 13 más que los siguientes este ranking, el también realista Jon Martín y el brasileño Vitor Reis, del Girona. Por delante solo aparece Leandro Cabrera, con 94, si bien el veterano zaguero uruguayo ha participado en 33 encuentros y Kike Salas en 22. Por ello, en términos porcentuales, el aruncitano está por encima con 71,2%, por el 63,51% del jugador del Espanyol.

Los números de Kike Salas en la 26/27

Estas estadísticas solo vienen a confirmar que el '4' sevillista ha dado un paso al frente en una temporada que comenzó como titular (en las tres primeras jornadas) pero en la que tuvo que sobreponerse a la falta de confianza de Matías Almeyda durante varios meses para volver a ganarse un sitio en el once. Entre septiembre y diciembre únicamente participó en tres encuentros en LaLiga y solo una vez lo hizo desde el inicio, cayéndose apenas tres veces de las convocatorias por motivos físicos.

Pero todo cambió en 2026. Desde que arrancó el año ha sido titular en los 16 partidos que ha disputó y ha completado todos los minutos en 15 de ellos, perdiéndose solo la derrota ante el FC Barcelona por lesión. En total, suma 24 choques, contando dos en la Copa del Rey, y 2.023 minutos, en los que ha firmado además dos goles. Unos números y un rendimiento que lo convierten en una de las posibles bazas para hacer negocio en verano.

El interés de la Lazio y la oferta del CSKA de Moscú

Cabe recordar en este sentido que el pasado mes de enero ya llegó a las oficinas del Sánchez-Pizjuán una oferta de 8 millones de euros del CSKA de Moscú que fue rechazada tanto por Kike Salas como por el Sevilla FC, que tasó a su central en 15 millones. Además, también volvió a aparecer en la órbita de la Lazio, que lo lleva siguiendo desde el mercado invernal de la pasada campaña. Pero no son los únicos clubes pendientes.

También lo siguen en la Premier League y la Championship

En Inglaterra, equipos tanto de la Premier League como de la Championsip lo tienen en su agenda, como apuntó hace pocas semanas el diario As. Aunque no se ha desvelado la identidad de unos pretendientes que, en cualquier caso, tendrán que apostar fuerte para convencer al aruncitano, que está a solo cinco encuentros de los 100 con la camiseta sevillista.

En más de una ocasión, Kike Salas ha dejado claro que se encuentra muy a gusto en el club al que llegó siendo un niño y ha desarrollado toda su carrera, salvo el paréntesis de su cesión en el Tenerife durante media campaña en la 22/23. "Estoy orgulloso de estar aquí, estoy donde quiero estar. El Sevilla FC es club de mi vida", aseguró hace escasas fechas.

De los pocos que suben su valor de mercado en el Sevilla FC

Pero al igual que sucede con otros canteranos como Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, la posibilidad de un traspaso resulta golosa por aquello de poder generar una plusvalía íntegra. Además, echando un vistazo a la última actualización de valores de mercado llevada a cabo en marzo por la web especializada Transfermarkt, el central es de los pocos que ha visto incrementado su valor este curso, junto a Oso y Akor Adamas. En concreto, ha pasado de 6 a 8 millones de euros, aunque el Sevilla FC no lo dejaría salir por esa cantidad.

La sombra de las apuestas ilegales

La parte negativa es que no hay que olvidar que Kike Salas sigue pendiente de la investigación sobre su presunta participación en apuestas deportivas ilegales. De hecho, el pasado mes de mayo se dio a conocer que la Policía Nacional halló pruebas concluyentes en el análisis del teléfono del central, por lo que se podría enfrentar a sanciones durísimas que arruinarían además cualquier posibilidad de negocio para el club de Nervión, aunque no se prevé una resolución inminente.