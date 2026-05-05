Quiebro de Ejuke para cambiar radicalmente su situación en el Sevilla

El nigeriano aprovechó la inesperada oportunidad de García Plaza con acciones y números espectaculares que generan un nuevo escenario al planteado hasta ayer por el club

La situación de Chidera Ejuke ha experimentado un giro completamente inesperado a la par que crucial para los intereses del Sevilla en un momento decisivo de la temporada.

Y es que, hasta ayer, el nigeriano entraba en la lista de los futbolistas que apenas habían entrado en los planes de García Plaza y que no parecían encajar dentro de su esquema.

De hecho, se erigía en uno de los futbolistas con menos oportunidades a las órdenes del madrileño, hasta el punto de que solo había gozado de 16 minutos en los primeros cuatro partidos del nuevo entrenador, con 10 ante Oviedo y seis contra el Levante.

De jugar solo 16 minutos en cuatro partidos a titular contra la Real Sociedad

Además, se quedó en el banquillo contra el Atlético y El Sadar, por lo que todo apuntaba a que hasta final de curso no disfrutaría de ningún protagonismo a un año de terminar su contrato.

Sin embargo, García Plaza sorprendió ayer con la presencia del extremo en el once en detrimento de Oso y lo cierto es que acertó de pleno por el rendimiento sobre el campo de Ejuke, el más incisivo en ataque.

Lo intentó constantemente por la izquierda y desbordó en numerosas ocasiones, lo que abrió espacios al necesitar en dos ocasiones dos marcadores. Así, las estadísticas reflejan que completó cinco regates de siete intentos, firmando acciones estelares en la primera parte, con maniobras imposibles para superar a Jon Martin o al canterano junto a Oyarzabal.

Además, solo falló en dos de sus 54 toques, disparó tres veces, una de ellas entre los tres palos, y desarrolló seis carreras progresivas para generar peligro por sus costados. Números embellecidos por la estética de sus quiebros y sus infinitos recursos, a lo que hay que sumar trabajo defensivo, con una intercepción, pleno de tackels completados (2) y ningún regate sufrido.

García Plaza sacrificó a Oso porque buscaba más desequilibrio y el resultado saltó a la vista. "Con Ejuke buscamos que nos dé esa situación que él crea; con mucho desparpajo, es bueno en el uno contra uno, es bueno para tirar defensas... Cambiamos de un perfil más de banda, como era Oso, a otro más de pie que pueda vibrar, desencadenar y atraer jugadores", señaló el míster sobre su apuesta ganadora.

Un nuevo escenario de cara a verano a expensas dos dos factores

Después de esta actuación, es probable que el africano repita ante el Espanyol, partido en el que el Sevilla también necesita romper líneas para llevarse tres puntos que lo acercarían a la salvación, lo que supone un cambio total en su tesitura.

Hasta ayer, como ya informó ESTADIO Deportivo, en el club contemplaba su salida en verano ahora que entra en su último año de contrato, pues termina en 2027, pero ahora se ha abierto un nuevo escenario en el que todo dependerá de cómo acabe la temporada y las intenciones del futbolista, que este lunes recuperó la felicidad y exprimió su versión más divertida y eficaz.