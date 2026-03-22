Guido Rodríguez da esperanzas para firmar un nuevo contrato con el Valencia

El centrocampista argentino completó un gran partido en Nervión y a la finalización dejó claro que se encuentra muy feliz en el Valencia, donde se siente importante, un motivo más que de peso para creer en su ampliación de contrato

Guido Rodríguez volvió a ser uno de los mejores jugadores del Valencia. El mediocentro argentino fue muy importante para sustentar el triunfo che en el Ramón Sánchez-Pizjuán y son ya muchos los aficionados que esperan pronto noticias sobre su futuro, pues el centrocampista llegó en enero solo hasta final de temporada, pero con la intención, tanto suya como del Valencia, de ampliar la vinculación durante este tiempo.

Y a tenor de la palabras de Guido, parece que todo marcha por buen camino. "Estoy muy feliz con los tres puntos que vinimos a buscar, que lo conseguimos, así que nada, muy muy contento con esta victoria. En lo personal estoy muy contento, ya que quería jugar, quería venir a disfrutar y creo que es lo que estoy haciendo, disfrutando con mis compañeros del club, del equipo, de la ciudad, de todo... Así que la verdad que estoy muy contento", ha reconocido el argentino en los micrófonos de Movistar+.

Su análisis del partido

"Es un triunfo muy importante, sabíamos a lo que veníamos y que teníamos que revertir lo que habíamos hecho la semana pasada. Estamos muy contentos, el equipo vino a jugar un partido muy serio, a hacer nuestro juego, por momentos lo hicimos y por otros sufrimos, pero en LaLiga y más de visitante, hay momentos de sufrir y lo hicimos todos juntos y eso es lo más importante".

Gran trabajo defensivo

"La verdad creo que todo el equipo lo hizo muy bien. Cuando estamos así, todos juntos unidos, me parece que se vio en el campo que estuvimos todo lo mismo y eso es lo más importante tenemos que seguir así".

Ahora toca parón

"El equipo ha reaccionado muy bien, nos vamos al parón, yo creo que más tranquilos con esos 35 puntos y para coger fuerzas para la segunda vuelta. Tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando y mejorando, haciendo las cosas que hicimos bien repetirlas y seguir corrigiendo cosas porque, esto sigue, tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando y nada, seguir tirando para adelante todos juntos".

El descenso se aleja bastante

"Me preguntaron cuando llegué al club, dije que creía que en el momento que yo había llegado estábamos casi igual de mirar para abajo, mirar para arriba, creo que lo más importante es mirar para arriba. Me parece que lo estamos demostrando, hay momentos que hacemos mejor, hay momentos que lo hacemos por ahí sufriendo más, pero es lo que te digo, creo que hay siempre que mirar para arriba, ir partido a partido".

Cómo se encuentra Gayà

"Lo vimos, estaba un poco ahí recuperándose... Fueron dos golpes bastante duros y uno atrás del otro, así que la verdad que ahora terminado el partido no lo pude ver. Espero que esté bien y que se pueda recuperar".