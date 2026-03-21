Sevilla - Valencia, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de un encuentro correspondiente a la jornada 29ª

Ojo que el Levante gana ya 2-0 a poco del descanso y aprieta un poco más la zona baja de la tabla, quedándose, de lograr mantener ese triunfo, a dos puntos de la permanencia, aunque el Alavés , que es el que la marca, debe jugar esta jornada (mañana a ñas 16:15 en Vigo ante el Celta ). Tras el parón: Rayo-Elche, Alavés-Osasuna y Oviedo-Sevilla .

Ha empatado el Oviedo justo antes del descanso en el Ciudad de Valencia con tantos de Chaira y Fede Viñas , de penalti. Empate a dos entre granotas y carbayones en plena lucha por escapar del pozo.

El Sevilla FC, que saltará al campo con una ventaja ya únicamente de tres puntos sobre el descenso tras el triunfo del Elche CF ante el RCD Mallorca, necesita olvidar cuanto antes la goleada en el Camp Nou (5-2) y regresar a la buena senda para ir avanzando hacia la tranquilidad. Los de Matías Almeyda, que antes de jugar contra el FC Barcelona enlazaron cinco jornadas sin perder (cuatro empates y una derrota), procuran hacerse fuertes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde acumulan la misma racha invictos.

Quedan ya solamente diez oportunidades y el margen de error se va reduciendo a la mínima expresión. En Nervión, los blanquirrojos deberán medirse también con equipos de la zona alta como Atlético de Madrid, Real Sociedad, RCD Espanyol y Real Madrid, mientras que a domicilio tocarán salidas ante rivales directos por la permanencia como Real Oviedo y Levante UD, así como comparecencias ante CA Osasuna, Villarreal CF y RC Celta de Vigo.

Matías Almeyda, que cumple finalmente su último partido de sanción, ha citado a toda la plantilla menos a los lesionados 'Peque' Fernandez y Marcao Teixeira, este último de tan larga duración que se utilizó en enero gran parte de su salario para inscribir al único fichaje invernal de Antonio Cordón, el delantero francés Neal Maupay. Hasta el renqueante Kike Salas está entre los elegidos, por lo que el técnico de Azul se verá obligado a realizar tres descartes en la lista definitiva.

Por su parte, Carlos Corberán no arriesga con ninguno de sus tocados y ha dejado en tierra a los seis lesionados o tocados: Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete, Filip Ugrinic, Thierry Correia y Dimitri Foulquier. Todos jugadores dedicados de una manera u otra a la contención a los que tendrá que buscar un recambio de garantías. El conjunto che viene de perder en Oviedo su último partido, aunque había ganado los dos previos en Mestalla y en casa de su vecino Levante UD antes de sucumbir en Villarreal.

En juego, con sólo un punto de diferencia en la tabla clasificatoria entre ambas escuadras, estará el 'goal-average' particular, después del 1-1 de la primera vuelta en tierras orientales, con gol postrero de Hugo Duro para enjugar el de su compañero César Tárrega en propia puerta. El Sevilla FC, por ejemplo, pierde el duelo directo con el RCD Mallorca y va cayendo con el Levante UD (0-3), mientras que lo gana al Girona FC y el Deportivo Alavés; tiene ventaja sobre el Real Oviedo (4-0) y lo empata con el Elche CF.