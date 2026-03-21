Sevilla - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 29 de LaLiga

El Sevilla recibe esta noche al Valencia en el Sánchez-Pizjuán en un partido con cariz de final para alejarse de los puestos de ascenso

Tiago Correia y Oso pugnan por un balón en el partido de ida.IMAGO

El Sevilla recibe este sábado al Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán en partido correspondiente a la jornada 29 del campeonato ligero. Una cita con silueta de 'final' por la necesidad de los equipos de obtener rédito en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Ahora mismo, solo les separa un punto en la tabla, pues los valencianistas ocupan el decimotercer puesto con 32 puntos y el Sevilla es decimocuarto con 31, por lo que el equipo que se lleve el triunfo dará un paso importante en la tabla.

Un triunfo urgente para el Sevilla

No obstante, ganar es más importante si cabe para los nervionenses, pues juegan en casa y no hacerlo le dejaría en una situación peliaguda a tenor del calendario que afronta en la recta final del curso.

Es cierto que antes de la goleada sufrida contra el Barça, el Sevilla acumulaba cinco partidos sin perder, pero también que suma una única victoria en las seis últimas jornadas. Por ello, precisa los tres puntos para respirar antes del parón internacional y afrontar con mayor tranquilidad la visita al Carlos Tartiere ya en el mes de abril.

Sevilla No Iniciado - Valencia

Precisamente contra los ovetenses cayó en la jornada anterior el Valencia, en lo que supuso un duro golpe para los de Corberán después de haber sumado dos triunfos consecutivos que le habían otorgado aire.

Sevilla-Valencia: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Sevilla con el Valencia, correspondiente a la jornada 29 del campeonato liguero, se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 21 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas, es decir, que cierra la jornada futbolística sabatina..

Sevilla-Valencia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que mide a nervionenses con valencianistas se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) , con la opción, como siempre, de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de verlo por televisión, tienes la oportunidad de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra sobre el verde del Sánchez Pizjuán. Además, la cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.