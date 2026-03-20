La convocatoria del Sevilla FC para recibir al Valencia CF: Almeyda va con todo

Kike Salas es la principal novedad en una multitudinaria convocatoria en la que sólo llaman la atención las dos únicas bajas que el equipo nervionense cuenta por lesión para el último partido liguero previo al parón de selecciones

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, va con todo al duelo contra un rival directo por eludir los puestos de descenso como es el Valencia CF de Carlos Corberán. El último entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha confirmado las buenas noticias en torno a la recuperación de Kike Salas, quien de esta forma se ha convertido también en la principal novedad de la lista de convocados que ha ofrecido el técnico argentino en la tarde de este mismo viernes.

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Kike Salas entra en una lista sin Peque, Marcao ni Miguel Sierra

En la convocatoria, Almeyda ha incluido a los 26 futbolistas que tiene disponibles, incluido el recuperado Kike Salas, por lo que tendrá que hacer un total de tres descartes por decisión técnica en los minutos previos a este duelo de la jornada 29 en LaLiga EA Sports, fijado para las 21:00 horas de este próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que enfrentará al decimoquinto y al decimocuarto clasificados en la máxima categoría del fútbol español.

Cabe recordar que, a diferencia de lo que viene ocurriendo a lo largo de todo el curso, el Sevilla FC no lamenta ningún sancionado -más allá de su propio entrenador- y sólo cuenta con dos futbolistas de baja por lesión: Gerard Fernández 'Peque', con una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo que le mantendrá de baja hasta finales del mes de abril, y Marcao Teixeira, quien fue operado en diciembre de la fractura del escafoides de su pierna izquierda y no volverá a los terrenos de juego antes de mayo.

Un partido más no entra Miguel Sierra, quien ha vuelto al Sevilla Atlético en medio de este progresivo vaciado de la enfermería. Sí siguen en dinámica de primer equipo otros jugadores que cuentan con ficha del filial como son Oso, Andrés Castrín, Manu Bueno y el tercer portero, Alberto Flores.

Los 26 futbolistas convocados para el Sevilla FC - Valencia CF de LaLiga EA Sports

La lista al completo con los 26 jugadores convocados por Matías Almeyda para recibir al conjunto che la componen los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Alberto Flores; los defensores Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Kike Salas, Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Joan Jordán y Manu Bueno; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.