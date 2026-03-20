Kike Salas se alista para la 'batalla' frente al Valencia

No hay novedades en la sesión de entrenamiento del Sevilla previo al encuentro frente al Valencia CF, siendo este un encuentro clave en la lucha para la permanencia para ambas históricas entidades

El Sevilla FC se encuentra en la previa de este importante encuentro frente al Valencia CF, que puede significar mucho más que tres puntos. Tras no haber conseguido la victoria en tres partidos consecutivos, entre la afición hay ganas de poder revertir la situación y volver a sumar de tres en esa lucha por alejarse de los puestos bajos de la clasificación. Enfrente, uno de los equipos que se encuentran en la misma situación que la entidad de Nervión, y que pretenden poder poner distancia en esa quema por los puestos de descenso. Un partido que, hace unos años, tenía unos objetivos más que distintos.

Durante esta semana, los protagonistas han sido Kike Salas y Vlachodimos. El central de Morón de la Frontera comenzó a entrenar el miércoles junto al equipo, un claro indicativo de que podía estar para este encuentro del próximo sábado. El defensa ha seguido ejercitándose con total normalidad durante toda la semana, y todo apunta a que tendrá un importante papel frente al Valencia CF. En el caso del portero heleno, se perdió la sesión del martes al realizar gestión de cargas en el gimnasio, aunque ha proseguido con total normalidad durante el devenir de la semana.

En esta mañana de viernes, previo al duelo frente al Valencia CF, ninguna novedad al respecto. Peque y Marcao han sido las bajas de la sesión, algo ya habitual durante estos días. En el caso del catalán, cabe recordar que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, lo que le hará estar fuera algunas semanas más. También está el central brasileño, que no se espera que vuelva antes de final de temporada. Una enfermería que, comparada con otras ocasiones, se ha quedado bastante despejada, la mejor noticia para un Matías Almeyda que necesita de la mayor parte de sus efectivos para este tramo vital del año.

Una de las imágenes de la sesión ha sido el buen rollo entre los efectivos del primer equipo. De hecho, todo ha roto cuando Batista Mendy le ha hecho un cañito a Akor Adams, lo que ha acabado desatando las risas y las bromas entre los componentes del equipo. Una seña más de la necesidad de unión en este momento de la temporada, con la intención de evitar los sustos que lleva estos años sufriendo. La afición es sabedora que su papel es de vital importancia, y tiene que convertirse en el jugador número doce.