El Sevilla anuncia una segunda reducción de la sanción a Matías Almeyda

El encuentro liguero de este sábado, ante el Valencia CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán, será el último que el técnico argentino tendrá que estar alejado de su banquillo

La pelea judicial del Sevilla FC sigue dando sus frutos. Aunque sea de manera muy progresiva y en dosis muy pequeñas, el club nervionense está logrando encontrar algo de justicia en la desproporcionada sanción de siete partidos que le cayó a Matías Almeyda por su tenso encontronazo con el colegiado Iosu Galech Azpeteguia hace algo más de un mes.

Después de sucumbir contra un muro en el similar castigo a Marcao Teixeira (seis encuentros), los abogados de la entidad blanquirroja han recortado ya en dos citas el esperado regreso del argentino. Uno, tras elevar al TAD los recursos rechazados por los comités de Disciplina y Apelación; y otro, este mismo viernes, por una argucia legal en una sentencia que sentaba precedente. Prometieron dar batalla y lo han cumplido.

La sanción de Almeyda se queda en cinco partidos y volverá para el Real Oviedo - Sevilla FC

"Matías Almeyda cumplirá este sábado ante el Valencia CF su último partido de sanción tras ser expulsado el pasado 14 de febrero ante el Deportivo Alavés. Los Servicios Jurídicos del club, apoyados en una reciente modificación del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a las sanciones por protestas a los colegiados, por la cual rebajan la sanción mínima de dos a un partido, solicitaron al Comité de Competición (ahora llamado Comité de Disciplina) la adecuación de la sanción con carácter retroactivo, petición que ha sido aceptada por este organismo", ha explicado el club nervionense a través de un comunicado.

"De esta forma, la sanción se ve acortada en un partido, que se suma al que ya redujo el TAD la pasada semana por las muestras de arrepentimiento del técnico. Así, la sanción pasa de los siete partidos iniciales a un total de cinco, cuatro de los cuales ya cumplió ante el Getafe CF, el Real Betis, el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, respectivamente. Almeyda completará los cinco partidos de sanción este sábado ante el Valencia CF y podrá sentarse en el banquillo, a la vuelta del parón, en el partido ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere", añade la entidad nervionense a modo explicativo.

Así se reparten las 79 tarjetas amarillas y 6 rojas del Sevilla FC en LaLiga

De cara al partido en Oviedo en el que volverá el técnico argentino, jugarán ante el Valencia CF cuatro futbolistas apercibidos: Agoumé, Azpilicueta, Carmona e Isaac Romero. También lo está Marcao, pero en su caso es baja por lesión. El Sevilla FC sigue siendo el equipo más tarjeteado de Primera división, con seis más que el Getafe CF (73) y siete sobre el Rayo Vallecano (72). Además, suma seis tarjetas rojas: las cuatro que vieron Isaac Romero, Marcao Teixeira, Juanlu Sánchez y Joan Jordán; más las dos expulsiones que acumula el técnico Matías Almeyda.