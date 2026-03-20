Almeyda, muy tajante: iniciativa para su regreso a River Plate, polémica por la Finalissima, el revuelo con Pellegrini...

El técnico del Sevilla FC se ha centrado en el duelo con el Valencia CF, último partido previo a un inoportuno parón, y ha repasado los principales nombres propios de su plantilla; pero también ha sido preguntado por dos temas muy candentes en Argentina y en Chile

Además de destacar por ser un buen gestor de vestuario, luchando por sacarle a esta plantilla del Sevilla FC más nivel del que viene transmitiendo, Matías Almeyda está destacando por ser un aparentemente sincero opinador. Por eso, en cada rueda de prensa le preguntan por asuntos no necesariamente tienen que ver con la actualidad inmediata del equipo nervionense. Así, igual que en la previa de la visita al FC Barcelona se mojó sobre las guerras que generan agitación en todo el mundo, este viernes ha hablado de la polémica por la Finalissima y se ha mostrado muy claro al ser cuestionado acerca de un supuesto interés de River Plate en su fichaje.

En este sentido, del mismo modo que meses atrás reconoció que en su día la selección de Chile contactó con él para ofrecerle el banquillo de la 'Roja', en esta ocasión el 'Pelado' Almeyda ha querido dejar muy claro que nadie del club 'Millonario' le ha llamado para ofrecerle la posibilidad de volver a la entidad en la que arrancó su trayectoria como futbolista profesional en 1992, a la que regresó en 2009 para colgar las botas en 2011 y arrancar ese mismo año su carrera como entrenador. No ha hablado con Enzo Francescoli ni con nadie del conjunto porteño.

El revuelo de su opinión sobre Pellegrini y las peticiones para que vuelva a River Plate

La pregunta viene formulada a raiz de la enorme repercusión mediática que han tenido los elogios que Almeyda dedicó a Manuel Pellegrini (y viceversa) con motivo de El Gran Derbi. Se viene hablando mucho de ello tanto en Chile, país del entrenador del Real Betis y eterno sueño de la ANFP para el banquillo de la 'Roja', como en Argentina. En concreto en la afición de River Plate, club al que también dirigió el santiaguino, que ha pedido en redes sociales su regreso a raiz de rumores en plena búsqueda de un nuevo técnico en los franjirrojos.

"Mi sentimiento con respecto a Pellegrini es de verdad. Y no lo conozco personalmente; pero, como dije, todos sabemos y nos conocemos por intermedio de contactos cercanos. Es de verdad lo que dije y lo sigo manteniendo. De lo otro... siempre soy agradecido pero no miro redes sociales, entonces no sé quién me manda cariño o quién me putea. River es un club que llevo en el alma, fue mi casa y voy a ser un hincha eterno; pero nada más. Nadie me llamó, más que nada porque hoy soy entrenador del Sevilla FC", ha respondido Almeyda a la pregunta de un periodista chileno.

Almeyda considera absurda la polémica por la Finalissima

Argentina, como vigente campeona del mundo y de América, debía enfrentarse a España, actual campeona de Europa, en una Finalissima que debía disputarse en este próximo parón de selecciones de marzo en Qatar. Primero fue aplazada debido a la situación bélica que se vive en la zona y luego suspendida ante la falta de acuerdo para elegir otra sede neutral. Almeyda pasa de polémicas y deja claro que tampoco es que fuese un partido súper importante.

"Me da lo mismo. Porque, aparte, ¿campeón de qué? Es un partido para generar y no le cambia a ningún jugador ni a ningún entrenador nada, ni al hincha argentino ni al español. Disfrutemos de que hay dos selecciones que lo han hecho bien y que esperemos que estén a la altura en el Mundial y que se enfrenten ahí", ha sentenciado el entrenador del Sevilla FC, restándole importancia a ese encuentro.

Los efectos de un parón liguero a estas alturas de la temporada

"Como entrenador, uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrenas representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país. Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes, viajes largos...", ha reconocido.

"Yo he viajado mucho y esos viajes son demoledores, pero nosotros no podemos hacer nada ahí. Son partidos amistosos y confío en que, como nosotros se los damos, que nos los devuelvan de la misma manera. Eso deseamos". "Con respecto a la ausencia de Alexis Sánchez con Chile, para jugar en una selección no importa la trayectoria, sino entrar en la comparación de un entrenador que busca a los mejores en cada posición".