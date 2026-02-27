Almeyda defiende a ultranza a Pellegrini y explica dónde verá el derbi: "No haré nada fuera de la ley"

El entrenador sevillista pide respeto para su homólogo bético al ser cuestionado por las críticas en su país a la par que lamentó que "no quieren que esté en el vestuario"

Matías Almeyda y Manuel Pellegrini ya han demostrado un enorme compañerismo y el respeto que existe entre ambos, lo que quedó de manifiesto tras la sanción del argentino y ha saltado de nuevo hoy a la palestra.

No en vano, a dos días del derbi, Almeyda ha defendido a ultranza al técnico bético cuando en rueda de prensa un periodista chileno le ha cuestionado sobre el 'Ingeniero' y las críticas que recibe en su país, donde, según Eugenio Salinas, le reprochan ser defensivo y lo llaman 'ratón'.

"Opinar es gratis. El día que haya que pagar 50 centavos de euro por opinar, se modifica el mundo. Digo, esto es como todo, cuando uno tiene una personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar donde estuvo, tendrían que estar agradecidos aquellos chilenos que lo ponen duda la capacidad que tiene este hombre. Donde estuvo le fue bien, es respetado. No solamente respetan a Pellegrini, Pellegrini lleva detrás su bandera que es de Chile, representando un país". señaló el míster sevillista, que pidió que lo valorasen en su justa medida, porque después habrá que buscar a otro.

Almeyda define a Pellegrini y pide que los respeten

"Hay que ver los intereses de cada uno y lo único que les digo es que como argentino le tengo un respeto enorme al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto a este entrenador. Porque los entrenadores se saben cómo son, entre nosotros sabemos cómo somos. Y todos saben cómo es Manuel. Serio, humilde, trabajador, le ha dedicado la vida al fútbol, entonces merece el respeto. Y por ahí algunos jóvenes pueden decir de Manuel, pero saquen otro Manuel, por el bien de Chile. Tienen que sacar a otro, porque sólo tienen a uno. Valórenlo", señaló con rotundidad el entrenador blanquirrojo.

En otro orden de cosas, se le preguntó en qué lugar de la grada seguiría el choque debido a su sanción, a lo que Almeyda respondió recordando que su castigo es una injusticia.

Almeyda dejó claro que verá el partido en un lugar que no le corresponde

"Con respecto a eso, vieron que yo grité el gol, ¿eh? El gol lo grité, me agarraron la imagen más tarde. El gol lo había gritado. En realidad voy a ver el partido donde no lo tengo que ver. Donde me indiquen. Ahora, yo el partido lo debería ver dentro de la cancha, porque hubo una injusticia y voy a mantenerme en eso", señaló el técnico, que indició en que no sacará los pies del plato.

"Después voy a acatar todo tipo de órdenes como las estoy acatando para verlo donde me digan. Por ahí quieren que no esté en el vestuario, porque no puedo no estar en el vestuario. Quieren que, no sé. Voy a ir donde me digan. No voy a hacer nada fuera de la ley", aseveró resignado.