Almeyda se lamenta por Rubén Vargas, confirma a Kike Salas para el Sevilla - Valencia y defiende a Carmona

El técnico, que destaca la importancia del choque contra el Valencia, se mostró preocupado por la llamada al suizo y reveló que el aruncitano, a la par que se posicionó con Carmona y Maupay

Matías Almeyda ofreció una extensa rueda de prensa en vísperas del choque de mañana contra el Valencia en la que confirmó la recuperación de un futbolista importante en sus planes, destacó la importancia del duelo ante los che y defendió a futbolistas como Carmona.

“Nos enfrentamos a un rival que lo hace bien, con buenos jugadores y con peligro arriba. Tienen buen sistema de juego y uno contra uno. En la ida estuvimos bien descontando el minuto 92, que nos empataron. Eran dos puntos más, sí, pero ya pasó”, señaló Almeyda, que le otorgó trascendencia al duelo, pero sin elevarlo a definitivo.

Confirma la presencia de Kike Salas

"Jugamos partidos clave desde la primera jornada. Quedan muchos puntos y hay bastantes equipos cerca. Cada punto que se juega es oro. Sevilla y Valencia somos dos rivales que estamos en esa zona. Siempre es lindo irse al parón con la sensación de triunfos, porque te permite trabajar un poquito más tranquilo", indicó el 'Pelado', que afirmó que Kike Salas está disponible para mañana después de haberse perdido la cita contra el Barcelona por lesión: "Kike Salas está dentro de los convocados, así que está bien".

Además, indicó que será difícil que Rubén Vargas esté listo para los 90 minutos tras regresar en el Camp Nou, a la par que mostró preocupación por su convocatoria con Suiza recién restablecido. “Para 90 minutos, difícil. Rubén ha estado mucho tiempo parado. Esperemos que pueda jugar con más intensidad y juego, pero también se va a la selección dos duelos. Esperemos que vuelva en condiciones”, apuntó Almeyda, que se refirió a otros nombres propios, como Carmona o Maupay.

Almeyda rompe una lanza por Carmona

“Los canteranos siempre son los más juzgados y son los que juegan con el corazón de verdad. Carmona pudo irse a otra Liga y no le interesó lo que le iban a pagar, se quiso quedar. Su futuro es bueno. Es momento de darle paz y confianza, de los errores se aprende. José escucha, da el máximo y es positivo desde donde le toque estar. El apoyo a un canterano, aunque no juegue bien, debe ser espectacular porque llevan la bandera en el corazón", apuntó el míster, que se refirió al segundo plano de Maupay.

“Los jugadores que vienen por poco tiempo es porque se van a adaptar rápido y no les pesa la responsabilidad. Sufrió una lesión cuando iba agarrando la continuidad, pero ya está bien. Arrancó con un golazo y esperemos que vuelva a ese debut”, apuntó.