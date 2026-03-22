El vestuario coincide: "Regalamos los goles; hay que echarle más huevos"

Sow, Vlachodimos y Vargas lamentan la imagen ofrecida y optan por pensar ya en la visita al Oviedo tras el parón: "Quedan nueve finales y tenemos que mejorar"

"La primera parte ha sido muy, muy mala y, luego, es difícil volver al partido. Así no podemos jugar. Quedan nueve partidos, nueve finales para nosotros, y tenemos que cambiar y mejorar. Regalamos los goles. Fueron errores nuestros y, en fase ofensiva, no generamos mucho. Al final, una derrota merecida. Hablamos desde hace tiempo de que luchamos por la permanencia. Pero así, como hoy, no puede ser", se lamentaba Djibril Sow en la 'flash interview' con los compañeros de Movistar Plus. Apesadumbrado, el mediocentro suizo no tenía más palabras para describir el fiasco vivido en Nervión, aunque fue también el primero en pasar por zona mixta y los medios oficiales del club.

"Sabemos que, con este rendimiento, es difícil que nos vaya a apoyar la afición; tenemos que echarle huevos a los nueve finales que nos quedan. Quedan, como digo, nueve finales y vamos a hacer todo para estar en Primera división el año que viene", apuntaba el oriundo de Senegal, que defendía el planteamiento, no la ejecución del mismo sobre el terreno de juego: "Como siempre, hay un plan de partido, pero siempre, cuando cometes errores iguales, ese plan no vale para nada, porque hemos regalado los goles".

Para Vlachodimos, fue "frustrante"

Por su parte, Odysseas Vlachodimos atendía a SevillaFC+ en inglés para reconocer que la experiencia de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán había sido "frustrante" para todos los que sienten en blanco y rojo: "Fueron demasiado fáciles los dos goles. Es muy duro perder el partido antes del descanso y no poder reaccionar. Ahora, a pensar en el próximo partido. Hay muchos equipos metidos ahí abajo, pero no queremos mirar a otros, sino a nosotros mismos. Tenemos que mejorar. No es agradable perder antes del parón. Ahora vienen dos semanas duras, pero pueden ser buenas de trabajo. Me marcharé como otros compañeros con mi equipo nacional; ojalá que volvamos todos sanos. Hay que trabajar duro y volver más fuertes para ganar en Oviedo".

Vargas, resignado: "Quiero ayudar al equipo y, por eso, no estoy feliz"

"Es difícil salir para hablar del partido. Estamos tristes, obviamente. Todos queríamos más", añadía Rubén Vargas en los medios del club, donde pidió unidad en las nueva jornadas que restan: "Ahora, tenemos que estar más juntos que nunca y mirar hacia adelante. Los que quedan son partidos en los que podemos hacer puntos; tenemos chances. Eso es lo que debemos tener en mente". Sobre su titularidad, zanjaba: "Estoy feliz por salir de inicio. El anterior partido jugué 45 minutos y hoy un poco más (70'). Cada día me siento con más confianza y mejor, pero quiero ayudar al equipo y, por eso, no estoy feliz".

Cuestionado luego en zona mixta, el atacante suizo defendió a Almeyda: "Él no está en el campo, nosotros estamos en el campo y tenemos que mejorar y tenemos que mirar para adelante. Estamos tristes hoy, porque perdimos el partido. Nosotros queríamos ganar el partido, sabíamos que fue un importante partido. Pero sí, ahora estamos aquí, tenemos que mirar para adelante. Hay muchos partidos que podemos hacer juntos y eso tenemos que tener en la cabeza. Creo que estábamos bien en la primera parte, pero, claro, dos errores y meten dos goles. Y ahí tenemos que mejorar, tenemos que mejorar todos. También ofensivamente, que tenemos que hacer más chances para meter el gol y allá tenemos que trabajar".