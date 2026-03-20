Gudelj completa una lista con ocho motivos de preocupación: la lista de los internacionales el Sevilla FC

El capitán nervionense ha sido convocado por Serbia este viernes y alarga el éxodo de internacionales que afecta a un tercio de la plantilla. Especialmente preocupante es la marcha de Rubén Vargas con Suiza

El Sevilla FC se ha pegado toda la temporada confiando en la "pronta recuperación" de los numerosos jugadores lesionados que ha acumulado desde el inicio de la temporada, con la convicción de que recuperar a los convalecientes daría a la plantilla la competitividad necesaria para afrontar este tenso tramo final de curso. En este sentido, para Matías Almeyda es un motivo de satisfacción ver que el equipo recibirá este sábado al Valencia CF con las únicas ausencias de Peque y Marcao. No obstante, por el mismo motivo deberá cruzar los dedos en esta próxima 'Ventana FIFA' para la que han sido citados hasta ocho futbolistas nervionenses.

"Como entrenador, uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrenas representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene. Ahora, como entrenador digo: ahora que estamos casi todos bien, nos estamos jugando cosas muy importantes, viajes largos, dos partidos... Yo he viajado y sé que esos viajes son demoledores, pero no podemos hacer nada. Son amistosos y confío en que, como nosotros se los damos, nos los devuelvan de la misma manera", ha manifestado Almeyda, que ha reconocido en sala de prensa que el parón es inoportuno para el Sevilla FC.

Gudelj, el último en ser convocado; Vargas, el caso más preocupante

El último en ser citado ha sido Nemanja Gudelj. El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, ha anunciado este viernes la lista de convocados para los amistosos de marzo en los que se enfrentará a España, el día 27 de marzo en Vila-real (Castellón), y a Arabia Saudí, el 31, en la localidad balcánica de Backa Topola. El capitán nervionense es uno de los 27 citados por el que fuera técnico del Real Oviedo hasta hace sólo unos meses.

El caso que más preocupa es el de Rubén Vargas, quien acaba de salir de una lesión de casi tres meses y apenas ha jugado uno minutos en Barcelona. Suiza le ha llamado a él y al enrachado Djibril Sow (ya suma 5 goles este curso) para los amistosos contra Noruega (27-M) y Alemania (31-M).

También ha recibido la llamada de su país Chidera Ejuke, quien arrancó con molestias esta semana pero se ha recuperado a tiempo para volver con la tercera clasificada de la pasada Copa de África, combinado en el que Akor Adams ha ganado galones con sus buenas actuaciones de cara a las citas con Irán (27-M) y Jordania (31-M).

Asimismo, Odysseas Vlachodimos acudirá a los encuentros de Grecia frente a Paraguay, el 27 de marzo en El Pireo, y Hungría, en Budapest el día 31. También se va Orjan Nyland, que se medirá a Países Bajos (27-M) antes de librar un duelo amistoso con sus compañeros suizos Sow y Vargas (31-M). Por último, Gabriel Suazo se va a las antípodas para jugar con Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda (27 y 31-M en Auckland).

Nico Guillén y Manuel Ángel, convocados por la selección española sub 18

El Sevilla FC también ha conocido este viernes que Paco Gallardo no se llevará a ningún canterano blanquirrojo para el torneo de la Ronda Élite que la selección española sub 19 jugará en Alicante entre el 25 y el 31 de marzo, valedero para la clasificación al Europeo de la categoría que se celebrará en Gales el próximo verano. La 'Rojita', que necesita acabar en la primera plaza de este campeonato para asegurar su presencia en tierras galesas, jugarán en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm ante Eslovenia, el miércoles 25; Finlandia, el sábado 28; y Países Bajos, el martes 31 (todos a las 18:00 horas).

El único que tenía opciones de ir era Nico Guillén, quien ya se estrenó el mes pasado con la sub 19 y que en esta ocasión vuelve a ir convocado con la selección española sub 18. Lo hace en compañía de Manuel Ángel Castillo, joven atacante sevillista que viene siendo habitual en las listas de David Tenorio. El combinado juvenil español tendrá que jugar un torneo de la Ronda 1 que se disputará en Croacia, con duelos frente al propio combinado balcánico (25-M), a Inglaterra (28-M) y a Bulgaria (31-M). Los dos primeros clasificados se meterán en la Ronda 2, que se celebrará ya en la próxima temporada.