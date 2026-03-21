Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Valencia CF: Almeyda, más señalado que nunca

Auténtico desastre del Sevilla FC en el día de hoy, que se ha visto sometido a un caos táctico que le ha condenado durante todo el partido; así te lo hemos contado y vivido en directo

El Sevilla FC estaba ante el día D de la temporada. Muchas de las opciones de tranquilidad pasaban por este duelo en el Sánchez-Pizjuán, ya que con una victoria frente al Valencia permitía ver con más tranquilidad el final de la temporada. Sin embargo, los de Matías Almeyda vuelven a ejecutar un lamentable encuentro, todo esto tras haber estado perdido durante gran parte de los minutos sobre el césped. El cambio de Azpilicueta cambió por completo a un equipo que se vio totalmente partido, y eso lo aprovecharon los de Corberán para anotar los dos goles del encuentro. En la segunda parte, ni los cambios fueron capaces de alterar algo el guion del encuentro, con hasta cero ocasiones peligrosas, haciendo que los fantasmas vuelvan a aparecer por el estadio.

Las notas sevillistas frente al Valencia CF

Vlachodimos: 5

El griego, a pesar de haber tenido un pequeño error en el primer gol, hizo todo lo que estuvo en sus manos. Poca responsabilidad del heleno en el día de hoy, que vuelve a demostrar ser el único solvente de un equipo totalmente nulo.

Juanlu: 2

Absolutamente nada del lateral hoy, que se ha mostrado muy lento en los distintos repliegues a acometer por los hispalenses. De hecho, en el segundo gol che, no ha estado presente en la marca de ninguno de los dos jugadores que aparecieron desde su costado. Sustituido por Carmona, explicando eso muchas cosas.

Azpilicueta: 5

Tuvo que ser sustituido por Akor Adams, quedando por ver el motivo real de la sustitución, aunque todo hace indicar que viene de un tema físico del navarro. Hasta ese momento, no estaba desentonando y realizaba un aseado partido.

Gudelj: 4

El salvable de una zaga horrible en el día de hoy, que ha tenido graves errores de lectura en ambas jugadas de los goles, apareciendo el serbio en la foto del primer gol, aunque con poca responsabilidad por ello.

Kike Salas: 3'5

Grave error de la zaga en el segundo gol valencianista, donde dejan hasta a dos hombres entrando con facilidad en el segundo palo. A todo eso hay que sumarle grandes partes de inseguridad cada vez que llegaba el rival.

Suazo: 2

Una vez más, poco casi nada del lateral chileno en el encuentro. No estuvo donde debía estar y gran parte de responsabilidad tuvo en el segundo gol valencianista, donde tuvo que dejar a Kike Salas para que intentase arreglar -sin éxito- el agujero dejado por el chileno. Lo peor: habrá que seguir escuchando el mensaje de que "hay que proteger a Oso"...

Agoumé: 3

Una vez más, se demuestra que el centrocampista no puede ser la sala de máquinas del equipo hispalense, ya que poco ha creado arriba el francés, que encima se cargó con una tarjeta amarilla muy pronto en el encuentro. Incluso, con la entrada de Mendy, se notó un centro del campo aún más físico y más contundente.

Sow: 3

Ni estuvo arriba, ni aportó atrás. Volvió el centrocampista suizo a hacer un partido que ya tenía acostumbrado, con poca capacidad para poder cambiar el guion. Mucho tardó en ser sustituido.

Vargas: 5

Se puede salvar ya que fue el único que intentó proponer arriba, y el que más intenciones tenía. Todo eso en su regreso a la titularidad, pero poco pudo hacer ante un equipo que no acompaña.

Alexis: 1

El chileno ha vuelto a demostrar -ya va por la enésima prueba de ello- que no puede ser jugador de un equipo de Primera División. En partidos que exigen, se demuestra que el extremo no está y ha dejado fallos notorios, siendo el principal culpable de la pérdida que ha ocasionado el primer gol valencianista. Desastroso, una vez más.

Maupay: 3

Nada del delantero en el día de hoy, al que tampoco es que le llegasen muchas oportunidades para ello. Ante la falta de su socio habitual, nada creó arriba para intentar meter miedo sobre la meta valenciana.

Almeyda: 0

Auténtico desastre, con todos los calificativos posibles, el que ha perpetrado el entrenador argentino en el Sánchez-Pizjuán. ¿Se puede explicar que Akor Adams jugase en la banda derecha? ¿Por qué Oso no ha saltado hasta casi el minuto 70? Hechos inexplicables que han acabado creando un caos general en la plantilla, causante entre otras cosas de los dos goles al final de los primeros cuarenta y cinco minutos. Desastre, con todas las letras de la palabra.

Isaac Romero: 5

El que más lo ha intentado y el que más cerca ha estado de meter en el partido al Sevilla. Pero si nada acompaña...

Akor Adams: 3

Su entrada en el campo en el carril derecho ya fue poco entendible, al igual que en un partido donde el equipo no ha sabido entender los movimientos del delantero.

Carmona: 4

Entró en el segundo tiempo y no ha desentonado, aunque no se puede resaltar algo positivo si apenas aportas.

Oso: 5

Una vez más, el único capaz de demostrar ganas y ambición en este equipo.

Batista Mendy: 5

Casi mete uno de los golazos de LaLiga, y ha hecho un buen partido dentro de lo nulo que ha estado el equipo hoy.

Castrín: SC

Casi sin tiempo.