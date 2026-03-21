Elche 2-1 Mallorca: La primera victoria del 2026 del Elche tiene premio doble

El conjunto ilicitano remonta para conseguir el primer triunfo del año, salir del descenso y de paso meter de nuevo al Mallorca, que tuvo un penalti en el descuento que desaprovechó Muriqi

Triunfo épico y sufrido del Elche, el primero de este 2026 para Eder Sarabia y sus hombres con el que logran salir del descenso y de paso mandar al Mallorca. La primera parte no tuvo un dueño claro y fue de dominio alterno. Comenzó mejor el Mallorca, llevando peligro por su banda derecha con Luvumbo como agitador, pero el Elche logró imponer su ritmo poco después. Volvería a tenerlo el conjunto de Demichelis para acabar siéndolo el de Sarabia antes del descanso.

Febas ponía la réplica al primer disparo de Luvumbo y el Elche comenzaba a llevar el peso del juego, algo que en absoluto incomodaba al Mallorca, que esperaba también a la espera de un contragolpe letal.

La mejor ocasión del conjunto ilicitano en la primera parte llegaría en el 24', tras un buen centro de Germán Valera, de los más activos en ataque, al que no llegó a rematar en condiciones Álvaro en el segundo palo, ese balón pedía un remate con la derecha y el delantero pecaba de zurdo...

Pero como decíamos, el partido no tenía un claro dominador y el Mallorca, en el 33', iba a tener la suya con una internada de Mateo Joseph casi hasta la cocina, cuando se caía, suelta la pelota para Muriqi, que engaña con el cuerpo a Dituro pero manda su disparo fuera por centímetros.

Iba a acabar el primer acto de nuevo con el Elche buscando la portería de Leo Román pero la única ocasión iba a ser de Rafa Mir, con un difícil remate de volea desde la frontal que se perdía por encima del travesaño.

El Mallorca se adelanta pero el Elche remonta

Todos los goles iban a acabar llegando tras el descanso, donde tras un tímido intento del Elche, fue el Mallorca quien reapareció mejor. Dituro repelía el disparo cruzado de Samu Costa pero no iba a poder hacer lo mismo con el chut de Pablo Torre desde la frontal del área. El meta argentino no podía más que mirar como entraba el ajustado disparo del bermellón ya que no vio salir el balón al estar tapado por un defensa.

Se las prometía felices el Mallorca con ese 0-1 pero le iba a durar muy poco la alegría al conjunto de Demichelis. Concretamente tres minutos, los que tardó Omar Mascarell en regalar un balón franco a Rafa Mir, que no iba a perdonar ante Leo Román. El delantero de Elche se sacaba un disparo ajustado para hacer el empate. Error garrafal del centrocampista bermellón a la hora de sacar el balón de su área.

Pero este gol espoleó a los ilicitanos, que en una jugada de ensueño entre Febas y Valera, taconazo del primero para que el segundo apurara línea de fondo y pusiera un caramelito en forma de centro para que Tete Morente ganara la posición a Lato y cabeceara el balón al fondo de la portería llevando el éxtasis a la grada de Martínez Valero.

Muriqi falla un penalti en el tiempo añadido

El 2-1 dejaba casi muerto al Mallorca, sin capacidad de reacción, aunque lograba robar algún balón en campo rival para acechar la portería de Dituro. Los minutos pasaban y el conjunto bermellón recurría ya a buscar a la desesperada a Muriqi, su hombre gol, pero no iba a ser la tarde del kosovar.

Y eso que iba a tener una inmejorable ocasión para marcar, un penalti de VAR. En directo pasó totalmente desapercibida la mano de Bigas, abierta y muy clara, pero Alberola Rojas era llamado al monitor para ver la jugada, no dudaba y señalaba el punto de penalti. Era el minuto 91. Muriqi solo había fallado seis de los 35 penaltis que ha tirado pero hoy suma uno más. El delantero mandaba el balón por encima del larguero al querer buscar la escuadra...

Celebraba todavía más la grada del Martínez Valero, que ahora sí veía muy cerca el primer triunfo de 2026 y salir del descenso. El descuento se marchó hasta el 112' pero lo cierto es que no sufrió el conjunto ilicitano ante un Mallorca ya sin ideas y que había entregado la cuchara.

- Ficha técnica:

Elche: Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Germán Valera (Pedrosa 95'), Diang (Villar 63'), Aguado (Redondo 80'), Febas, Morente, Rafa Mir (Sangaré 80'), Álvaro (Pétrot 95').

Mallorca: Leo Román, Antonio Sánchez (Kalumba 88'), Valjent, Raillo, Lato, Mascarell, Samu Costa, Pablo Torre (Morlanes 65'), Luvumbo (Darder 65'), Mateo Joseph, Muriqi.

Goles: 0-1 (59') Pablo Torre; 1-1 (62') Rafa Mir: 1-2 (71') Tete Morente.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (castellano-manchego). Mostró cartulina amarilla a Chust y Pétrot en el Elche; amonestó a Lato en el Mallorca.

Incidencias: Estadio Martínez Valero. 25.462 espectadores.