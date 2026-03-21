Demichelis, sobre el penalti fallado de Muriqi﻿: "Entró dolido al vestuario, pero mostró su personalidad y dijo 'el próximo que tenga lo voy a meter'"

El técnico del Mallorca defendió a su delantero, que falló un penalti en el tiempo añadido, y se marchó triste pero satisfecho con la actitud de sus jugadores en un partido en un "campo duro"

Martín Demichelis, técnico del Mallorca, salió del Martínez Valero con su primera derrota desde que llegara al banquillo bermellón, aunque los baleares se pusieron por delante gracias al gol de Pablo Torre. Sin embargo, la rápida reacción del Elche, con goles de Rafa Mir y Tete Morente, dejaron sin opciones de sumar al Mallorca, aunque sí que las tuvo, porque Muriqi falló un penalti en el tiempo añadido.

"Muriqi es un jugador súper importante dentro del grupo. Entró dolido al vestuario, pero enseguida mostró su personalidad y dijo: 'el próximo que tenga lo voy a meter'. Así que no dudamos de él. Erran los que patean, así que hay que apoyarlo. Se nos va a la selección, pero con muchas ganas de revertir esto. Y sí, obviamente lo del 'golaverage' es importante, pero lo más importante es cómo hacemos nosotros de acá para adelante para seguir puntuando", ha dicho sobre el penalti fallado por el kosovar.

Las sensaciones tras la derrota

"Siempre una derrota duele y hace daño porque además creo que estuvimos en partido todo el tiempo. Incluso en el final, donde se jugó poco, el equipo estuvo insistiendo hasta el último momento. De ese modo llega el penalti. Sabíamos que veníamos a un campo duro, no contemplábamos una derrota porque nos sentíamos preparados para el partido. Competimos creo que muy bien. Me siento orgulloso de ver al Mallorca, ya la segunda vez fuera de casa, compitiendo bien, a pesar de no haber sumado de a tres".

El análisis del partido

"Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, ordenado. Por ahí nos sentíamos más incómodos en algo que habíamos hecho muy bien los primeros dos partidos, que eran los inicios, y teníamos mucho juego. Hoy aposté por no hacer un juego fluido por dentro, porque el Elche te equipara en duelos y queríamos pasar rápido a los duelos. Y de hecho creo que tuvimos muchos duelos, me refiero a los duelos ofensivos, con Mateo Joseph, con Muriqi y con Luvumbo, y de hecho creo que generamos mucho por ahí. Estuvimos ordenados, muy ordenados, sin la pelota. Llegó el gol y es ahí donde no pudimos administrar la ventaja. Y nos llega muy rápido el empate, en una jugada donde el fútbol está lleno de errores, no pudimos despejar, creo que en dos veces, y el rival lo aprovechó. Ahí hay un golpe emocional, obviamente, que nos costó. Pero después el equipo no se desordenó, estuvo insistiendo. Incluso terminé con Kalumba por acá afuera para ensanchar más el campo, porque dominábamos mucho. Es una lástima haber errado el penalti".

Los cambios durante el partido

"Los primeros dos cambios los hice con el resultado 1-1. Aposté por hacer duelos con Mateo Joseph, con Muriqi porque es un equipo del Elche que te sale a presionar y te arma parejitas en todo el campo. Entonces, allá adelante prefiero que los duelos sean a campo abierto. De hecho, hemos ganado mucho de eso y le hemos generado. No administramos bien la ventaja y por eso quería ingresar de nuevo dos volantes para así hacernos del balón, dominar, sentirnos cómodos. Justo llega el 1-1 cuando los chicos estaban avisados, demoramos un poquito más, pero es importante tener las ideas claras y, a pesar del sistema, si el rombo o si los dos puntas, el querer ir, el querer presionar para adelante, el querer estar ordenado y saber cómo jugar es lo que más nos interesa. Y estuvimos en partido. No ganamos, sí está cierto, no sumamos, es cierto, pero estamos compitiendo bien".

Ahora llega el parón

"Hay que entrenar y es cierto que los jugadores se te van a las selecciones, no sirve para recuperar a los jugadores. Cuando hay una derrota, lo mejor que te puede dar el fútbol es volver a jugar lo pronto posible. No va a pasar, no va a suceder, pero hay que entrenarse bien, trataremos de ser amistosos, de poder evolucionar con nosotros mismos dentro de la ciudad deportiva y prepararnos para lo que queda, que queda mucho, 27 puntos".

Los problemas defensivos

"Hay que trabajar y después hay errores puntuales o, perdón, desaciertos puntuales o conceptos puntuales que pasaríamos horas explicándolos acá y debatiéndolos acá pero eso se hace de puertas adentro. Entonces vamos a sentir, sí, somos un equipo que nos convierte muchísimo. Lo primero que dije cuando llegué es que hay que empezar de atrás para adelante y convertirse en un equipo sólido. En Osasuna lo hicimos 88 minutos, hoy lo hicimos 60 y poquitos. Y hay que extenderlo por más, hay que extenderlo por más".

Estado anímico del equipo tras la derrota

"No hay muchos más secretos. Como no hay secreto y también soy frontal, también te digo, porque sé que eres mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío. Porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos, diciéndole que no iba a jugar. Y sabes a quién me refiero perfectamente. Entonces, si eres mallorquín, tu tarea por un lado, la mía por otro lado. ¿Está claro? Porque yo la formación, ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. Y vos influencias emocionalmente a un jugador diciéndole que no va a jugar. ¿Con qué tutela, con qué certeza tienes la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabes perfectamente de lo que hablamos, porque yo oí hasta los mensajes. Entonces, si eres mallorquín y quieres el bien de nosotros, no me influencies a un jugador emocionalmente para mal. Sabes perfectamente de lo que hablamos. Eres grande, yo también, y soy frontal. Conmigo me puedes criticar cualquier tipo de sistemas, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Y yo no me meto en tu trabajo. Mis jugadores se enteraron en el vestuario acá, la formación. Sabes perfectamente de lo que hablo".

Importancia de resultados de rivales directos

"Está claro que no sumen los que están ahí con nosotros es importante, pero más importante somos nosotros".

Cómo está Muriqi

"Ayer pateó 10 penaltis y los metió a los 10. Es fútbol, es vida, es emoción, es sensaciones, es escenografía. Lo vi muy tranquilo, se había alejado de la discusión, en el punto de penalti había otros dos chicos para disimular, si bien saben que después patea Muriqi. Estaba tranquilo, pero después es fútbol, es fútbol. No pasa nada, vamos a seguir trabajando y entre todos sacar la situación adelante".