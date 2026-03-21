Elche - Mallorca, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre Elche y Mallorca desde el Martínez Valero...

El delantero portugués del Elche no ha logrado recuperarse a tiempo de unas molestias físicas y se queda fuera de la convocatoria del Elche. André Silva venía arrastrando problemas esta semana y tampoco estará en el banquillo

El Elche y el Mallorca se enfrentan este sábado con tres puntos clave en la lucha por la permanencia en Primera División. El conjunto de Eder Sarabia intentará romper su mala dinámica ante un rival directo, revitalizado desde la llegada al banquillo del argentino Martín Demichelis. El cuadro ilicitano, que cayó en descenso por primera vez tras la pasada jornada, necesita volver a ganar tras once partidos sin hacerlo, todos los disputados en 2026, a un Mallorca que quiere confirmar su mejoría con un triunfo que alejaría a cinco puntos, más el 'golaverage' particular, al Elche.

Por su parte, el Mallorca ha sumado cuatro de los últimos seis puntos con su empate contra Osasuna (2-2) y la victoria agónica contra el Espanyol (2-1) y trae una dinámica positiva desde que el argentino se pusiera a los mandos del equipo. En el apartado deportivo, el Elche cuenta con las bajas del lateral Héctor Fort, en la recta final de la recuperación de su lesión en el hombro, y de John Chetauya, que sigue acusando molestias musculares así como la del delantero portugués André da Silva, quien no ha podido ejercitarse durante la semana con total normalidad. Demichelis cuenta con las bajas de Jan Virgili y Johan Mojica, sancionados, así como las de Kumbulla, Asano, Bergstrom y Salas, lesionados.