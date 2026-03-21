Alineaciones Elche CF - RCD Mallorca: posibles onces del Elche y Mallorca en el partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El Elche CF y el RCD Mallorca se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 29 de LaLiga EA Sports. Este sábado, el partido en el Martínez Valero se presenta como una auténtica final para ambos equipos, especialmente para un Elche que pelea por salir de la zona baja y un Mallorca que busca alejarse definitivamente del peligro.

El Elche y el Mallorca se citan en el día de hoy en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El conjunto ilicitano llega en una situación delicada tras una mala dinámica de resultados, mientras que el equipo balear afronta el choque con algo más de confianza tras su última victoria liguera.

El Elche, obligado a reaccionar

El conjunto franjiverde afronta el encuentro con la necesidad de sumar puntos cuanto antes. La mala racha ha llevado al equipo a una situación comprometida en la clasificación, lo que convierte este partido en clave para sus aspiraciones de permanencia. Todo ello tras firmar una primera vuelta que quedará en el olvido tras un comienzo de año desastroso.

En cuanto al apartado de bajas, el técnico ilicitano cuenta con varias ausencias entre lesionados y jugadores tocados. Hector Fort y Chetauya son bajas confirmadas, lo que condiciona la confección del once. Por otro lado, Sangaré y André Silva, que habían sido duda durante la semana, estarán a disposición de Éder Sarabia finalmente. Aun así, se espera un equipo competitivo ante su afición.

De esta manera, el Elche podría comenzar en portería con Dituro. Por delante, una defensa de cinco con Sangaré, Víctor Chust, Affengruber, Bigas y Germán Valera. En el centro del campo, Aguado, Febas y Martim Neto llevarán la manija del equipo, mientras que la referencia ofensiva recaerá en André Silva y Rafa Mir.

El Mallorca quiere dar continuidad

Por su parte, el Mallorca llega con el objetivo de seguir sumando y confirmar las buenas sensaciones tras la última jornada, donde logró una victoria importante y polémica ante el RCD Espanyol para alejarse de la zona baja.

El conjunto bermellón también presenta algunas bajas entre lesionados y sancionados, aunque sin grandes sorpresas respecto a lo esperado durante la semana. Jan Virgili y Mojica son las ausencias más destacadas de cara al duelo; ambos están sancionados. Jugadores como Kumbulla, Asano o Abdon Prats siguen con su proceso de recuperación.

Así, el Mallorca podría salir de inicio con Leo Román bajo palos. En defensa, Maffeo, Valjent, Raíllo y Toni Lato formarán la línea defensiva. En el centro del campo estarán Mascarell, Samú Costa, Morlanes y Pablo Torre, mientras que en ataque repetirán Mateo Joseph y Vedat Muriqi como principales referencias ofensivas.

Onces de Elche CF y RCD Mallorca

Elche CF: Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber, Bigas, Germán Valera; Aguado, Febas, Martim Neto; André Silva, Rafa Mir.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Toni Lato; Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Pablo Torre; Joseph, Muriqi.