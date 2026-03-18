Christian Bragarnik, propietario del Elche, explica sus planes con Eder Sarabia: "Seguramente va a estar la temporada que viene"

El máximo accionista del conjunto ilicitano ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la situación que atraviesa el equipo, que se encuentra en descenso y no ha logrado la victoria en 2026. En este sentido, el directivo ha recalcado su total confianza en el técnico vasco, pese a la mala racha actual de resultados

El Elche atraviesa una mala situación en LaLiga EA Sports. Tras la derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu del pasado sábado, los de Eder Sarabia se encuentran en zona de descenso con 26 puntos. Todo ello, sumado a que el equipo no ha podido lograr la victoria en lo que llevamos de año. De esta manera, Christian Bragarnik, propietario del club ilicitano, ha querido salir al paso y explicar sus planes con el técnico vasco, depositando su total confianza y afirmando que "seguramente va a estar la temporada que viene".

Christian Bragarnik, sobre la situación deportiva que atraviesa el Elche

En este sentido, Christian Bragarnik, propietario del Elche ha valorado sus sensaciones con respecto al momento que atraviesa el equipo de Eder Sarabia: "Nos está tocando vivir un momento difícil a nivel deportivo. Anoche pensé a la temporada anterior que vivimos un momento similar. Nos dieron por ascendidos antes del final y después circunstancias del fútbol, errores individuales, errores arbitrales nos llevaron a un final de temporada con obstáculos, donde teníamos que ganar los últimos dos partidos y esperar otros resultados. Este año comenzamos con una de las mejores campañas en primera. Todo el mundo reconocía el mérito del equipo y que el objetivo de la permanencia iba a ser mucho más fácil. En este momento no hay que buscar culpables, confiar en el equipo que nos trajo hasta aquí. Estos mismos jugadores representaban al club de una manera linda, de igual a igual, con resultados y forma, siendo un recién ascendido.

Christian Bragarnik siguió explicando los motivos que han podido llevar al Elche a encontrarse en estos momentos en puestos de descenso: "Hay factores: el factor anímico. Y este factor cuando los resultados no llegan nos hacen perder la confianza. La Liga española no te perdona estos errores y esto es lo que nos está pasando. En el juego en general el equipo está mostrando cosas pero se están cometiendo errores que hay que corregir. Hay que dar esa confianza y que los jugadores entiendan que podemos volver a interpretar el juego como hace dos meses, cuando nos rompíamos las manos de aplaudir y el fútbol español nos reconocía por el fútbol que estábamos haciendo. Tenemos que sumar 14 o 15 puntos y bienvenido que sea esta primera (Mallorca) por ser un rival directo. Ahí es donde tenemos que estar juntos y confiados. Pido a los aficionados que nos alienten el sábado para volver a creer, estar todos juntos. Como dije en redes andamos un poco perdidos pero no estamos muertos".

Christian Bragarnik valora el futuro de Eder Sarabia en el banquillo del Elche

Por otro lado, Christian Bragarnik fue muy claro valorando el futuro de Eder Sarabia en el Elche y si va terminar esta temporada en el club: "Seguramente y seguramente va a estar la temporada que viene. Yo no tengo el futuro pero tengo la convicción como propiedad que es lo que veo. Tendrían que pasar cosas muy diferentes a las de ahora para cambiar de opinión. Mientras el equipo repita esta idea, como venimos haciendo de local. Otra crítica es que no ganamos de visitantes. Pero los equipos de nuestra liga han ganado un partido o dos teniendo el azar que no hemos tenido nosotros. Obviamente hay una diferencia entre lo que hacemos de local y de visitante pero creo que eso es en general. Cuando no logras ninguna victoria esto se acentúa. Hay partidos que hemos jugado bien fuera, sobre todo en Copa, y otros que no estuvimos también, como Bilbao o Levante. No podemos olvidarnos de lo que logramos y de cómo lo logramos, eso no nos puede hacer perder el foco".