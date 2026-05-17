Eder Sarabia desafía al Girona en el duelo por la salvación en LaLiga: "Sabemos el recorrido y queremos hacer historia"

El Elche visitará al Girona en Montilivi en la última jornada de LaLiga, en un duelo que dictará sentencia de cara al descenso a Segunda División. Por ello, Eder Sarabia, tras ganar al Getafe, ha sido tajante en rueda de prensa: "Queremos mantener a este equipo y a esta ciudad donde se merece"

Eder Sarabia habló tras la victoria del Elche ante el Getafe en el Martínez Valero. El gol de Víctor Chust en la primera parte permitió a los alicantinos lograr una victoria importantísima de cara a la clasificación de LaLiga EA Sports. Por ello, los ilicitanos se jugarán la 'final' por la salvación la próxima jornada ante el Girona en Montilivi, al que superan por tan solo dos puntos.

Eder Sarabia fue muy claro en rueda de prensa, destacando la importancia del encuentro ante los de Míchel del próximo fin de semana. Además, el entrenador del Elche ha valorado a la afición del Martínez Valero hoy frente al Getafe: "Ha sido tremendo lo de la gente".

Eder Sarabia señala el partido ante el Girona como la verdadera final: "Vamos con energía, ilusión y convencimiento"

De esta manera, Eder Sarabia comenzó a hablar ante los medios de comunicación, destacando el Girona - Elche de la próxima y última jornada de LaLiga EA Sports: "Esa sí es una final. Llevamos nueve y esta es de verdad. Era vital ganar y necesario para seguir con este sueño. Esperamos mostrar en Girona lo que tiene este equipo. Vamos con energía, ilusión y convencimiento. Queremos mantener a este equipo y a esta ciudad donde se merece".

Por otro lado, Eder Sarabia comentó cómo vivió el encuentro fuera de los banquillos: "La primera parte bien, pero en la segunda lo he pasado regular, tirando a mal. Seguramente, no toque hablar de fútbol. La segunda parte ha sido muy floja porque no hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer. Era comprensible por las emociones y todo lo que hay en juego. Si jugamos más partidos como hoy estaremos más cerca de no ganar".

Eder Sarabia enciende a la afición: "Es la puntuación más alta de la historia… y aún así no nos da"

Además, Eder Sarabia, tras la victoria del Elche al Getafe, alabó el papel de la afición: "Ha sido tremendo lo de la gente. Están agradecidos e ilusionados. Es la puntuación más alta de la historia del Elche en Primera y aún así, no nos da. Es lo duro de esta Liga. Estoy contento y agradecido y esperamos que sea un día histórico en Girona como fue el de Coruña. Hoy había que ganar y vamos a Girona a por ese último partido".

Por otra parte, Eder Sarabia, que mantiene al Elche al borde del descenso, siguió haciendo balance del encuentro ante los de José Bordalás: "Hasta el 1-0, hemos desarrollado bien lo que queríamos hacer. La segunda parte ha sido todo lo contrario porque no hemos hecho ninguna posesión mayor de diez pases y eso era lo que requería el partido para instalarnos en campo contrario. Si hacemos el partido que hicimos en Sevilla en Girona, estaremos más cerca de lograr el objetivo".

Eder Sarabia se aferra al espíritu de Montilivi: sin lamentos, con hambre y decidido a hacer historia en Girona

Eder Sarabia también quiso valorar la baja de Aleix Febas: "No somos de lamentar lo que no tenemos y buscamos soluciones. Villar, en ese perfil, también juega muy bien. No hay ningún equipo que se imponga en competir, intensidad y duelos. La gente que no juega rema y empuja. Toda esa energía es importante y será determinante"

Por último, Eder Sarabia concluyó hablando del encuentro ante el Girona, que ha perdido hoy domingo contra el Atlético de Madrid, en Montilivi: "Haremos cuentas esta semana, pero vamos a ir a ganar porque es nuestra esencia y es lo que sabemos. Nunca he preparado un partido para empatar, aunque es verdad que tendremos que saber manejar si en algún momento es válido".

El entrenador del Elche añadió que "Vamos con ilusión, hambre y deseo a esa finalísima para saber manejar esas emociones. Será un partido muy bonito y esperemos que quede en la historia para siempre". Sobre los recuerdos de Montilivi, Eder Sarabia añadió "el espíritu de Pere Milla y Pacheta... Son señales a las que nos agarramos. Sabemos el recorrido y queremos hacer historia.