Elche 1-0 Getafe: Víctor Chust consigue tres puntos de oro y se citará con el Girona en la 'final' por la salvación

Los de Eder Sarabia salieron victoriosos del Martínez Valero gracias al golazo de Víctor Chust en la primera parte, que les deja a dos puntos del descenso y se jugarán la permanencia ante el Girona en la última jornada. El Getafe continúa séptimo en la tabla, con 48 puntos

El Elche recibió al Getafe en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia llegaban tras perder ante el Real Betis en La Cartuja, lo que ha dejado al equipo ilicitano en la parte baja de la tabla. Por ello, los tres puntos se antojaban vitales para el conjunto alicantino para alejarse de la zona de descenso.

Además, Eder Sarabia sufría su primer partido de los cuatro de sanción que recibió por sus palabras tras el choque ante los de Pellegrini del pasado martes.

Por su parte, el equipo de José Bordalás viene de tener buenas sensaciones tras ganar al Mallorca en El Coliseum. El Getafe llegaba al duelo ante el Elche con el objetivo de certificar la plaza de Europa, firmando una temporada histórica en el conjunto azulón.

El Elche golpea primero: Víctor Chust rompe el muro de Soria y enciende al Martínez Valero

En este sentido, el Elche empezó con una marcha más en el encuentro en el Martínez Valero. Con el apoyo de su afición, los de Eder Sarabia se volcaron a la portería de David Soria buscando el primero del partido. Los locales en el día de hoy lideraban la posesión de balón, ante un Getafe que se mantenía firme en tareas defensivas, dejando a Martín Satriano en la punta de ataque.

De esta manera, el buen comienzo del Elche se vio recompensado en el minuto 19. Víctor Chust recoge un balón en la frontal del área y, de primeras, aprovecha el despeje de Domingos Duarte para definir con pierna derecha a la escuadra de la portería de David Soria. El meta del Getafe no pudo hacer nada para evitar el potente disparo del defensa cedido por el Cádiz.

Tras ello, al Getafe le costó reaccionar y llegar con facilidad a la portería de Dituro. El Elche estaba bien posicionado en su campo, muy firme en cada ataque que montaban los de José Bordalás. De hecho, el equipo de Eder Sarabia, que habló en la rueda de prensa previa sobre su reciente sanción, siguió creando peligro en el área rival, con un activo André Silva.

El partido salta por los aires: roja a Djené tras el VAR y Bordalás queda tocado

Sin embargo, el partido tuvo un momento clave en el minuto 40. Djené comete una falta sobre Germán Valera y Víctor García le señaló tarjeta roja directa. Tras la revisión de la jugada por parte del VAR, el colegiado confirmó la expulsión al jugador del Getafe, que dejaba a su equipo con uno menos el resto del encuentro. Esto cambió el planteamiento a José Bordalás, que mostraba un rostro serio tras la acción del jugador de Togo.

El Getafe, que venía de ganar al Mallorca, sufría un importante contratiempo de cara a la segunda parte. Pese a ello, José Bordalás decidió mantener a los mismos futbolistas y no hacer subtituciones al comienzo del tiempo, pendiente de la evolución del partido. Sin embargo, ocho minutos le bastaron al técnico alicantino para realizar el primer cambio del encuentro, dando entrada a Davinci por Damían Cáceres.

El Elche resiste hasta el final y agarra tres puntos de oro

El Elche afrontaba los últimos minutos de partido con el objetivo de hacer bueno el gol de Víctor Chust, que les daba tres puntos importantísimos en la clasificación de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, que hizo los cinco cambios a lo largo de la segunda parte, defendieron de manera contundente para evitar el empate 'in extremis' del Getafe.

Por ello, el Elche consiguió finalmente la victoria ante el Getafe y se ponen a dos del descenso. Los de José Bordalás, por su parte, siguen séptimos con 48 puntos, con la parte de la zona europea por decidir en la última jornada de LaLiga EA Sports.

La última jornada de LaLiga EA Sports para Elche y Getafe

Tras ello, el Elche cerrará la temporada visitando al Girona en Montilivi, uno de los equipos que se encuenta en una situación similar a la del conjunto de Eder Sarabia. Los de Míchel deben conseguir los tres puntos y esperar a lo que ocurra en el resto de partidos, como el club ilicitano.

Por otra parte, el Getafe despedirá esta campaña de LaLiga EA Sports con el choque ante Osasuna en El Coliseum. Los de Bordalás esperan poder asegurar la plaza de Europa League tras la última jornada del campeonato doméstico, confirmando un gran año para los azulones, a la espera de resolver el futuro del técnico alicantino.

- Ficha técnica:

1 - Elche: Dituro; Chust (Sangaré, min. 84), Affengruber, Bigas; Tete Morente, Diangana (Cepeda, min. 84), Aguado (John Chetauya, min. 84), Gonzalo Villar, Germán Valera; Álvaro Rodríguez (Josan, min. 85) y André da Silva (Pedrosa, min. 66).

0 - Getafe: Soria; Nyom (Abqar, min. 72), Djené, Domingos Duarte (Vázquez, min. 72), Romero, Iglesias; Milla, Damián Cáceres (Davinchi, min. 53), Arambarri, Mario Martín (Birmancevic, min. 84) y Satriano

.Goles: 1-0, min. 19: Chust.

Árbitro: García Verdura (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a André da Silva, Álvaro Rodríguez y Martim Neto por el Elche. Expulsó con roja directa a Djené, del Getafe, en el minuto 39.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 28.372 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del padre de Álvaro Rodríguez, jugador del Elche.