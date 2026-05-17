Manolo González se emociona tras salvar al Espanyol: "Es como si hubiéramos ganado la Champions"

El técnico perico celebra la permanencia en LaLiga después de ganar al CA Osasuna en el Estadio El Sadar, reivindica la unión del vestuario y deja claro que quiere seguir en el club

El RCD Espanyol seguirá en Primera división. El equipo perico certificó la permanencia tras ganar 1-2 a Osasuna en El Sadar, con goles de Carlos Romero y Kike García, en una noche de máxima tensión para los locales y de liberación absoluta para los visitantes.

Tras el partido, Manolo González compareció emocionado y orgulloso de sus jugadores. El técnico aseguró que el Espanyol “dio el golpe en el momento oportuno”, defendió la fortaleza mental del grupo y confirmó su deseo de continuar en el banquillo la próxima temporada.

Manolo González celebra la permanencia del Espanyol en El Sadar

El Espanyol llegó a Pamplona obligado a cerrar una permanencia que se había complicado demasiado en las últimas semanas. Tras el encuentro, Manolo González reconoció que quizá el partido estaba más cerca de quedar en tablas que de una victoria: “Hoy quizás era para empatar, pero hemos tenido muchos partidos para ganar y los hemos perdido”.

El Espanyol ganó en El Sadar golpeando en los momentos clave. Carlos Romero adelantó al equipo en la primera parte con un disparo desde la frontal, y Kike García firmó el 1-2 apenas unos minutos después del empate de Víctor Muñoz.

Manolo González destacó precisamente esa capacidad para competir en una situación límite. El equipo había llegado a una fase en la que, según sus propias palabras, ya no se trataba de fútbol, táctica o discursos, sino de ganar un partido: “Llegas a una situación que no era un tema deportivo, entrenador ni nada por el estilo, era de ganar un partido”.

El vestuario del Espanyol, clave para sobrevivir a la mala racha

El entrenador insistió en que la unión del vestuario fue determinante. La segunda vuelta del Espanyol había sido extraña, con momentos de buen juego sin premio y una racha sin ganar que fue erosionando la confianza del equipo: “La unión en el vestuario ha sido clave para salvarnos”.

Uno de los momentos más emotivos de la rueda de prensa llegó cuando Manolo González habló de la afición. El técnico recordó que, tras una racha de 18 partidos sin ganar, el hecho de que la grada coreara su nombre fue algo difícil de explicar: “Tras 18 partidos sin ganar, que la afición coree tu nombre, no sé explicarlo”.

Para Manolo, el apoyo en la dificultad tiene mucho más valor que el respaldo en los días buenos. Por eso subrayó que lo ocurrido ahora pesa más que cualquier gesto de la primera vuelta, cuando el equipo vivía una situación mucho más cómoda.

El Espanyol pasa del miedo a la liberación total

La felicidad del vestuario fue absoluta. Manolo González describió la celebración como una liberación después de semanas de tensión, miedo y sufrimiento acumulado: “Es como si hubiéramos ganado la Champions”.

El técnico admitió que el sufrimiento fue grande porque veía que el margen de reacción se estaba agotando. El Espanyol necesitaba volver a sumar de a tres: “Hemos dado el golpe en el momento oportuno”.

Manolo González quiere seguir en el Espanyol

La permanencia también abre el debate del futuro. Manolo González fue claro, tiene contrato y quiere continuar al frente del equipo perico la próxima temporada: “Tengo contrato y quiero seguir. Yo me iré cuando no me quieran”.

El entrenador reconoció que lo ha pasado muy mal, pero aseguró sentirse fuerte para seguir. Su objetivo ahora es que el club gane estabilidad, crezca y pueda dar pasos hacia adelante sin repetir un curso tan agónico: “Me quiero quedar y cumplir mi contrato”.

El Espanyol se salva y Osasuna se mete en problemas

La victoria perica deja dos realidades opuestas. El Espanyol certifica la salvación y llega a la última jornada liberado, incluso con margen para mirar más arriba según la clasificación final.

Osasuna, en cambio, se jugará la permanencia en Getafe después de una derrota muy dolorosa en El Sadar. El equipo rojillo empató en la segunda parte, pero volvió a conceder demasiado rápido y acabó atrapado por los nervios.

El Espanyol, por su parte, encontró el triunfo que llevaba semanas buscando. Manolo González lo resumió desde la emoción: el equipo sufrió, creyó, se sostuvo unido y dio el golpe justo cuando ya no podía fallar.