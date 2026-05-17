Osasuna 1-2 Espanyol: Carlos Romero y Kike García asaltan El Sadar para firmar la permanencia perica

La jornada 37 en LaLiga EA SPORTS vio en el Estadio El Sadar un duelo por la permanencia entre CA Osasuna y RCD Espanyol. Los pericos gracias a los goles de Carlos Romero y Kike García se impusieron a pesar del tanto de Víctor Muñoz

La jornada 37 en LaLiga EA SPORTS llevó al Estadio El Sadar un duelo por la permanencia, donde CA Osasuna y RCD Espanyol necesitaban una victoria para sellar matemáticamente su salvación. En un duelo marcado por grandes ocasiones, el triunfo cayó del lado perico.

Los de Manolo González se adelantaron gracias a Carlos Romero en la primera mitad, siendo empatados por Víctor Muñoz al inicio de la segunda, para que, poco después, Kike García hiciera el 1-2 definitivo, haciendo que el equipo de Alessio Lisci se la juegue en la última jornada.

Carlos Romero, héroe del Espanyol en El Sadar

El Sadar disfrutaría de un igualado duelo entre dos equipos que querían asegurar la permanencia con una victoria. En un inicio algo trastabillado por diferentes faltas fruto de la intensidad propia de la cita, Pol Lozano vio la primera cartulina amarilla en el minuto 11.

Poco después, Ante Budimir tuvo la primera ocasión clara de los rojillos, con una volea que se marchó rozando el larguero de Dmitrovic. Lo intentaban los jugadores de Alessio Lisci con un Víctor Muñoz muy participativo.

Carlos Romero adelanta y salva al Espanyol

Cuando comenzaba a atacar el equipo perico, con varias ocasiones de peligro, Carlos Romero apareció para abrir la lata. El lateral aprovechaba un rechace en la frontal para mandar un zurdazo imposible sobre Herrera.

Osasuna reaccionó y tuvo una gran ocasión para empatar a través de Rubén García, que mandó un remate a bocajarro sobre un Dmitrovic muy atento. Un minuto después, Carlos Romero se convertiría en el héroe perico de la tarde, cuando sacó un remate de Torró que se colaba en la portería.

Con un asedio rojillo, el árbitro señalaba el final de la primera mitad tras dos minutos de añadido. El Espanyol, gracias a Carlos Romero, estaba matemáticamente salvado, mientras que Osasuna tendría que afinar puntería para no complicar su permanencia.

Osasuna iguala, pero el Espanol se repone

Inició la segunda mitad con el equipo de Alessio Lisci completamente volcado en busca de un rápido empate. No habían pasado cinco minutos cuando Víctor Muñoz afinó puntería. El extremo sorprendió a Dmitrovic con un potentísimo disparo lejano y El Sadar respiraba aliviado.

Poquísimo duraba la felicidad en Pamplona, puesto que tan solo cuatro minutos después Kike García devolvía la ventaja al Espanyol. Carrera por banda derecha de Dolan, centro al corazón del área, control del veterano delantero y el gol era anotado a placer.

Con la ventaja perica y pasada la hora de partido, comenzaba el típico carrusel de cambios. Lisci introducía piernas frescas en ataque, mientras que Manolo González buscaba asegurar unos tres puntos que significaban la permanencia.

Dmitrovic salva a Osasuna

El conjunto rojillo quiso volver a empatar, pero se toparon con un heróico Dmitrovic. El guardameta serbio sacó una mano extraordinaria para rechazar un remate de cabeza de Budimir al pasar la hora de partido, para en el último minuto, tirar de reflejos y retener un disparo de Boyomo a la media vuelta.

Tras cinco minutos de añadido, el árbitro señalaba el final del encuentro, otorgando la permanencia al Espanyol, mientras que Osasuna se la jugará en la última jornada, sabiendo que necesitan un solo punto ante el Getafe para seguir en Primera división.

Ficha técnica

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Barja, m. 79), Boyomo, Catena, Bretones (Galán, m. 67); Moncayola (Moi Gómez, m. 58), Torró (Iker Muñoz, m, m. 58); Rubén García (Raúl, m. 58), Aimar, Víctor Muñoz, Budimir.

2 – Espanyol: Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Pickel, m. 64); Dolan, Edu Expósito (Calero, m. 64), Pere Milla; y Kike García (Roberto, m. 64).

Goles: Romero, 0-1 (m. 27), Víctor Muñoz, 1-1 (m. 53), Kike García, 1-2 (m. 53).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño), asistido por José Antonio Garrido y Guillermo Santiago. Amonestaron al local Iker Muñoz y a Lozano y Roca por parte visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 21.186 aficionados.