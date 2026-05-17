Atlético de Madrid 1-0 Girona: La fiesta de Griezmann coloca contra las cuerdas al Girona

El cuadro colchonero se impone en el Metropolitano con un gol de Lookman y deja en serios apuros a los Míchel

El Atlético de Madrid despidió a Antoine Griezmann del Metropolitano con una victoria que complica sobremanera al Girona que jugará la última jornada de la temporada desde posiciones de descenso. Un gol de Lookman en la primera mitad terminó por desequilibrar la balanza y dejar los tres puntos en casa.

Claro que el día era el de Griezmann. La leyenda colchonera, que ya no jugará más en el estadio colchonero, fue el foco de todas las miradas durante el encuentro. Para engordar aún más su estadísticas el francés firmó la asistencia con la que Lookman anotó el tanto del triunfo. Fue la fiesta de Griezmann.

Todo lo contrario que el Girona que se ha ido complicando en las últimas jornadas. Su derrota en en el Metropolitano, unida a otros resultados, lo ponen contra las cuerdas. Gozó de oportunidades el equipo de Míchel hasta el final. Sin embargo la falta de puntería acabó por condenar al conjunto catalán ante el Atlético de Madrid.

Aunque el Atlético de Madrid buscó más el área rival en el arranque, la primera gran ocasión fue para Bryan Gil quien terminó con un disparo ajustado una cabalgada desde la banda. Reis poco después volvió a avisar con una chilena. El Girona apretaba, bajo la batuta de Ounahi, y un centro de Joel Roca era cabeceado fuera por poco por Bryan Gil. En esos compases daba la impresión de que las necesidades visitantes hacían a los de Míchel más dañinos.

Griezmann, el protagonista de la tarde, disfrutó de la primera ocasión del Atlético a pase de Lookman, pero Gazzaniga se mantuvo firme. Lo mismos jugadores, pero al revés, supuso el 1-0. Un pase de Griezmann era remachado al fondo de la red por Lookman (20'). Antes Hancko había mandado un testarazo al larguero. Lookman seguía enchufado y estuvo cerca de hacer el segundo. El Girona lo fiaba todo en esos instantes a Ounahi.

Un doble remate de Griezmann, repelido en ambas ocasiones por Gazzaniga, levantaba al Metropolitano. Ounahi seguía a lo suyo, deshaciéndose de rivales con calidad. Poco después era anulado un gol por claro fuera de juego a Lookmam. Una internada de Álex Moreno generó una peligrosa jugada que cortó Oblak. Una oportunidad para Marc Pubill, otra para Tsygankov y una final para Koke cerraron la primera mitad. El Atlético se iba a los vestuarios en ventaja, el Girona en serios problemas ocupando puestos de descenso

Segunda parte

El primero en probar en la segunda parte fue Iván Martín, aunque su disparo se fue fuera. Baena contestó con un duro disparo atajado por Gazzaniga. Míchel necesitaba hacer reaccionar a los suyos y dio entrada a Stuani y Fran Beltrán por Bryan Gil y Witsel. Antes Almada había entrado por Guiliano Simeone en el Atlético. Tsygankov probaba con un chut inocente.

El carrusel de cambios seguían y Sorloth, Morcillo y Lenglet entraban por Baena, Vargas y Lookman. Echeverri hacía lo propio por Joel Roca. Una carrera de Almada ofreció un remate a Griezmann que la echó fuera por poco. Al Girona se le acababa el tiempo y Ounahi disparó de lejos, aunque Oblak estuvo firme.

Sorloth, derrochando poderío físico, incomodaba a los catalanes. El Girona no encontraba reacción. Por si fuera poco se lesionaba Francés cuando Míchel ya había gastado todas las ventanas de cambio. Le tocaba acabar con uno menos. Stuani tuvo en su poder el empate. Claro que la gran ocasión fue para Ounahi, con un ajustado disparo, que provocó una gran estirada de Oblak. En la siguiente Koke pudo sentenciar pero no atinó. Fran Beltrán y Stuani pudieron darle el empate al Girona pero no atinaron.