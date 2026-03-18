El Elche toma decisiones con el futuro de Rafa Mir, Dituro, Bigas, Josan Fernández, Víctor Chust y Álex Febas

Con la calculadora en la mano tras haber entrado ya en zona de descenso, en los despachos del Martínez Valero han comenzado ya a trazar las líneas de la temporada siguiente, sea en la categoría que sea

El Elche ha alcanzado un acuerdo verbal para prolongar un año más el contrato del portero argentino Matías Dituro y también ha ofrecido la renovación al central Pedro Bigas, según anunció este miércoles el propietario del club, el argentino Christian Bragarnik.

Ambos jugadores son piezas clave en los esquemas del equipo ilicitano y figuran entre los supervivientes de la plantilla del último ascenso a la máxima categoría.

Dituro, de 38 años y con ofertas del fútbol chileno en el pasado mercado de invierno, se ha consolidado como titular en las últimas jornadas pese a la competencia en la portería. "Matías ha demostrado estar a la altura en Primera y no pensamos nunca en sacarlo", afirmó Bragarnik, quien indicó que la continuidad de Josan Ferrández, otro de los veteranos del equipo, se abordará al final de la temporada.

"Josan es una institución en el club, como Nino. Evaluaremos el futuro, pero no creo que haya inconveniente", añadió el dirigente.

Bragarnik explicó que el Elche dispone de opciones de compra sobre Víctor Chust, cedido por el Cádiz, y Rafa Mir, a préstamo por el Sevilla, y que su posible continuidad se analizará al margen de la situación deportiva. "Evaluaremos con sus agentes si es para que continúen o para negocio", señaló el empresario, que confió en que Álex Febas acabe renovando su contrato.

"Le hicimos una oferta y estamos convencidos de su continuidad. No hubo negociación. Dijo que quería esperar al final y creo en la buena fe del jugador. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que ha dado. Es el único que nunca estuvo en una camilla y siempre quiere jugarlo todo", comentó.

El 'caso Rafa Mir', desde los despachos del Elche

En relación con la situación judicial de Rafa Mir, para quien la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones, Bragarnik recordó la presunción de inocencia del futbolista y afirmó que está deseando "demostrar su inocencia".

"El club confió en él. El pedido de los años no cambia nada. Entendemos que necesita demostrar su inocencia", apuntó el dirigente, que advirtió de que todos los jugadores con contrato, en caso de descenso, deberán presentar una oferta para abandonar la entidad.

En este sentido, citó el caso del chileno Lucas Cepeda, jugador por el que el club apostó "para medio y largo plazo", y admitió que la entidad deberá "agudizar el ingenio" para retener a sus futbolistas ante ofertas de otros equipos más atractivas en el plano deportivo y económico.

La decisión con Eder Sarabia también está tomada

Mientras tanto, el máximo dirigente del Elche también se ha pronunciado sobre el futuro del entrenador de su equipo, Eder Sarabia. Y, a pesar de la mala racha de resultados, añadió que "seguramente" será el técnico la próxima temporada con independencia de la competición en la que milite el conjunto ilicitano.

"Este entrenador quiere estar aquí, tiene contrato y está metido con su familia a fondo. Estamos confiados en él para largo rato. No puede desaparecer en dos meses lo que tanto nos ilusionaba", añadió.

El empresario admitió que el equipo ilicitano, en zona de descenso por primera vez esta temporada, atraviesa un momento difícil en lo deportivo que comparó con el vivido el pasado curso, cuando el Elche, a dos jornadas del final, no dependía de sí mismo para alcanzar el ascenso: "Este año, por el buen inicio, pensamos que el objetivo de la permanencia iba a ser más fácil", indicó el argentino, que añadió que no es el momento de buscar culpables "sino de confiar en el equipo".

Bragarnik comparó a Sarabia con el director de una orquesta "porque es el que lleva el ritmo, interpreta la partitura y le da sentido para que los jugadores puedan hacer la mejor música".

"La música no está sonando como queremos, pero cuando esto pasa o se cambia al director o se confía en el trabajo", incidió Bragarnik, que recordó que hace solo dos meses y medio el Elche era admirado por su forma de jugar y su valentía, pese a ser un recién ascendido, ante todos los rivales: "En la Liga española los errores, propios y arbitrales, se pagan caros y tenemos menos puntos de los que merecemos. Hay que volver a darle confianza al grupo y perder el miedo", explicó el empresario, que mostró su confianza en que el equipo "interpretará la mejor partitura" en las últimas diez jornadas.