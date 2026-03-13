Sarabia se viene arriba: "Es el momento de seguir haciendo historia y ganar en el Bernabéu"

El técnico vasco afronta con la máxima ilusión la visita al Real Madrid, asegura que serán un equipo valiente y que están capacitados para dar la sorpresa de la jornada

Le podrán ganar en el campo y en la pizarra, pero en energía positiva, en mentalidad ganadora y en repartir optimismo allá por donde pasa desde luego que no. Ni una segunda vuelta tan pésima como la que está firmando el Elche en cuanto a números se refiere puede con Eder Sarabia. Es el peor visitante del fútbol profesional español al no haber ganado todavía fuera de casa y, ahora, no ve impedimentos para dar la sorpresa en Madrid.

El entrenador del conjunto ilicitano afirmó este viernes en rueda de prensa que "igual es el momento de seguir haciendo historia y ganar en el Bernabéu", algo que no ha sucedido en sus 24 enfrentamientos anteriores.

El técnico, que recordó que ya ha logrado ganar en este estadio con otros equipos, definió el partido como un "reto" y, pese a que el Elche aún no ha ganado fuera de casa, se preguntó: "¿Por qué no puede ser mañana el día en el que nos toque romper la racha? Eso sí, sabemos que para que nos toque hay que hacer muchas cosas bien".

"Vienen de hacer su mejor partido de la temporada, pero el fútbol es tan maravilloso que nos permite creer. Soy optimista porque veo cosas en el equipo que me hacen creer", añadió el entrenador vasco, quien confesó haber "aprendido mucho" de los últimos rivales que se han enfrentado al Madrid.

"En la ida ya demostramos muchos minutos que fuimos superiores", recordó Sarabia, que no descartó cambiar el dibujo habitual de su equipo y contar "con varios planes" en función del desarrollo del partido o del rival.

El preparador franjiverde admitió que uno de los equipos que le ha inspirado para el partido de este sábado es el Getafe, que recientemente ganó en el Bernabéu: "Hizo un partidazo, sobre todo a nivel defensivo. Tenemos que estar totalmente convencidos de lo que hacemos. No vamos a ser el Getafe, pero queremos hacer algunas de las cosas que hicieron ellos allí, aunque si es posible defender menos el área".

Sarabia reconoce que el peligro del descenso les afecta

Sarabia admitió que el Elche está en un momento en el que los golpes "nos hacen más daño que en la primera vuelta" y afirmó que el equipo no debe obsesionarse con la posibilidad de caer en la zona de descenso "sino enfocarse en lo que puede controlar".

El entrenador del Elche elogió la "riqueza táctica" del Madrid de Álvaro Arbeloa y descartó que las bajas o la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones puedan descentrar a su rival.

"Llegan con energía y extramotivados tras el partidazo ante el City. La afición va a estar con ellos y el Madrid, por muchas bajas que tenga, va a seguir siendo un equipazo", explicó Sarabia, que elogió a Fede Valverde y a Thibaut Courtois, a los que dijo que incluiría en su "once del mundo".

El técnico desveló que le ha dado información a sus jugadores de los futbolistas menos habituales que pueden jugar mañana, sobre todo de los canteranos, y descartó que el partido pueda parecerse al de la primera vuelta: "Quiero que seamos un equipo valiente. Es normal que el Madrid marque y que nosotros hagamos algún gol. Debemos superar los momentos difíciles que puedan llegar tras un gol y jugar con personalidad".