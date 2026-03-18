Demichelis recibe halagos tras su llegada al Mallorca: "Tiene mucho futuro como entrenador en el mundo del fútbol"

Alfonso Díaz, CEO de la entidad balear, ha comentado sus sensaciones con el aterrizaje del argentino en la isla, sobre todo tras conseguir el pasado domingo la victoria frente al Espanyol en Son Moix

El Mallorca ha mejorado en cuanto a resultados desde la destitución de Jagoba Arrasate y la llegada de Demichelis. En este sentido, el conjunto balear consiguió un empate en la visita a Osasuna en El Sadar y logró los tres puntos en el enfrentamiento ante el Espanyol, del pasado sábado en Son Moix. De esta manera, Alfonso Díaz, CEO de la entidad bermellona, ha querido analizar su impacto en el equipo y las sensaciones tras su llegada. Además, con el equipo a dos puntos del descenso, el directivo ha hablado de la pelea por la permanencia.

Alfonso Díaz valora la llegada de Demichelis al Mallorca

El Mallorca respira aliviado desde la victoria al Espanyol de la pasada jornada de LaLiga EA Sports. Sin embargo, los de Demichelis están a dos puntos del descenso, que lo marca el Elche, a falta de 10 partidos para el final del campeonato doméstico. Por ello, las necesidades de conseguir los tres puntos en los siguientes encuentros son reales, con 'finales' como la de este sábado en el Martínez Valero ante el equipo de Eder Sarabia. Además, el conjunto balear tendrá que recibir en Son Moix a equipos de la talla del Real Madrid, que se está jugando el liderato, el Villarreal, en la pelea por los puestos de UEFA Champions League, o el Valencia. Por otro lado, el equipo bermellón visitará, además de al club ilicitano, otros como al Alavés, Girona, Getafe o Levante.

En este sentido, Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, habló sobre la llegada de Demichelis al equipo y su adaptación en el conjunto balear: "Creo que ha encajado rápidamente y es un gran entrenador. Él dijo que le gustaría estar aquí mucho más tiempo y ojalá que sea así. Esa garra argentina, que siempre viene bien en el fútbol, y luego la metodología alemana de rigor y orden. Tiene mucho futuro como entrenador en el mundo del fútbol y estamos encantados con él". Además, el directivo del equipo bermellón habló de la importancia de las 10 últimas diez jornadas de LaLiga EA Sports: "Yo no hablaría de finales. Nos quedan todavía diez partidos; 30 puntos son muchos, pero está claro que es un partido importante y, de poder ganar ahí, vamos a marcar una diferencia importante con el descenso. Todavía queda mucha Liga por delante y ya hemos visto que vamos a por los partidos". Por último, sobre la afición apuntó que "no le hemos dado muchas alegrías en los últimos meses. La afición es soberana, pero es verdad que algo ha cambiado. La semana ha sido muy buena".

Demichelis cuenta con un reto en el Mallorca esta temporada

Demichelis, ante el partido contra el Elche de este sábado en el Martínez Valero, cuenta con el reto de conseguir dos victorias consecutivas, algo que no ha podido lograr Jagoba Arrasate esta temporada. La oportunidad podría darse en la jornada de este fin de semana, aunque delante tendrá a un equipo que se encuentra en zona de descenso y tiene las mismas urgencias de conseguir los tres puntos para alejarse de la zona baja de la tabla de LaLiga EA Sports. En este sentido, será importante saber con qué jugadores podrá contar el técnico argentino, ya que el Mallorca tuvo hasta siete bajas para el choque ante el Espanyol: Bergstrom, Kumbulla, Llabrés, Salas, Asano, Prats y Jan Virgili.