Mallorca 2-1 Espanyol: Heroica remontada del Mallorca para salir del descenso

La jornada 28 de LaLiga llevó al Estadio de Son Moix un encuentro cargado de necesidades victoriosas entre RCD Mallorca y RCD Espanyol. Con una expulsión perica que condicionó el encuentro, los bermellones consiguieron remontar para salir del descenso

Un Son Moix lleno de ilusión y fe por la salvación del Mallorca recibió al Espanyol en la jornada 28 de LaLiga. En un día soleado y con mucho viento en la isla balear, el fútbol traería un gran espectáculo. En una tarde muy igualado, donde el Espanyol comenzó siendo muy superior, la expulsión de Pickel y la gran respuesta bermellona en la segunda mitad hicieron posible una agónica remontada. Samú Costa se inventó un gol para sacar al Mallorca del descenso cuando el tiempo reglamentario estaba casi agotado.

Pickel sella el gran trabajo perico

El inicio de partido estuvo marcado por el viento y la efusividad de la afición local, que convirtió Son Moix en una olla a presión. A pesar de ello, el Espanyol fue muy superior en los primeros compases, donde el Mallorca se sintió acosado en su propio campo, sufriendo numerosos saques de esquina en contra. Dolan comenzaba siendo la referencia ofensiva perica, complicándole la tarde a Mojica por la banda derecha.

Con la llegada del primer cuarto de hora de juego, el Mallorca, a través de sus dos puntas, pudo empezar a disputarle la posesión a su rival, llegando incluso a amenazar la portería de Dmitrovic. Estaba más cómodo el conjunto perico, pero dejaba de ser un dominador claro. El primer gol del encuentro podía caer en cualquiera de los dos lados.

Cuando el reloj se acercaba a los treinta minutos, el Mallorca no solo había mejorado, gracias a sus construcciones en base a las denominadas ‘paredes’, también era superior al Espanyol. Comenzaba a sufrir la defensa perica con un Muriqi muy participativo, teniendo Dmitrovic que aparecer en varias ocasiones, sin que alguna fuera una clara ocasión de gol.

Aun así, el Espanyol seguiría muy cómodo en el encuentro, encontrando en Kike García el artífice principal de sus jugadas más claras. Balón en largo de Dolan para el veterano delantero y este superaba a Leo Román con una vaselina que antes de entrar impactaba en el larguero. El juez de línea levantaba el banderín para señalar la clara posición antirreglamentaria de Kike García, invalidando el que hubiera sido el primer gol del encuentro en el minuto 30.

Poco después, el delantero volvería a tener otra gran ocasión. Le caía un balón llovido en el área y con una volea hacía que Leo Román se estirara sobre su derecha, sacando una fuerte mano abajo. El propio veterano delantero, muy atento a la jugada, recuperaba el rechace para poner un centro a Pickel, que entraba solo desde la frontal. Remate de cabeza y cuando parecía que el gol estaba hecho, otra vez Leo Román aparecía con unos reflejos felinos para evitar el tanto sobre la línea.

Olía el gol el Espanyol, y un par de minutos después obtendría la recompensa. Salida al contragolpe de los pericos, balón en profundidad para Dolan y este, aprovechando la carrera por banda de El Hilali, lograba colarse en la frontal. Desde ahí vio el desmarque de Pickel, al que le ofreció una asistencia de libro. El congoleño definía con el exterior de su bota izquierda e introducía el balón por el palo derecho de Leo Román. Era el minuto 35 y el Espanyol se ponía por delante en el marcador, después de un gran arreón ofensivo.

Con un minuto de añadido y un Martín Demichelis que sacó a cinco hombres a calentar, el árbitro, Ricardo de Burgos, miraba su reloj para señalar el final de la primera parte. Buen partido de ambos equipos, donde el Espanyol tuvo un plus de efectividad que le permitió marcharse a vestuarios por delante en el marcador. Algo tendría que cambiar el Mallorca en la segunda mitad si quería la remontada.

Samú sella una remontada ‘in extremis’

El encuentro comenzó con un Mallorca decidido a remontar, que se encontraría con una ventaja a los 10 minutos. Pickel entraba muy fuerte sobre Mascarell y le clavaba los tacos sobre el tobillo derecho. Ricardo de Burgos tuvo que acudir al monitor del VAR para corregir una primera amarilla, teniendo claro que la acción era meritoria de roja directa.

El conjunto bermellón se encontraba en superioridad numérica cuando mejor jugaba, haciendo que la afición volviese a creer en la remontada. Rápidamente ambos entrenadores decidieron mover el banquillo, Demichelis para dar más opciones de ataque, mientras que Manolo González recompuso al equipo para establecer un 5-3-2 muy defensivo.

El Espanyol comenzó a replegarse en un bloque bajo con las líneas muy juntas, entregando la posesión del esférico a un Mallorca que controlaba en campo rival. Sufría y mucho el equipo perico para mantener el resultado ante unos bermellones que crecía con centro laterales, donde Muriqi empezaba a afinar puntería.

Con los locales apretando, llegaba la hora de juego y con ella el polémico gol del empate. Samú Costa luchaba por un balón en la frontal con Urko, el balón quedaba suelto y Pablo Torre aprovechaba para enviar un disparo sobre la portería de Dmitrovic. El balón impactaba en Miguel Rubio, modificando la trayectoria en la dirección opuesta al guardameta perico, haciendo inútil su estirada.

Ricardo de Burgos era llamado desde el VOR para revisar la acción, donde podía haber falta de Samú sobre Urko en la acción que precedía al gol. Tras varios minutos en el monitor, donde se mostraba un contacto, el árbitro decidía que era insuficiente para señalar falta, dando por válido el empate local.

Con el gol del empate, volvieron las reacciones desde el banquillo. Manolo González dio entrada a Pol Lozano para volver a situar al equipo sobre cuatro defensas, con un 4-2-3, mientras que Demichelis quería reforzar a los bermellones en la construcción de juego, con un Sergi Darder que entraba al partido por el goleador Pablo Torre.

Cuando los minutos finales se acercaban, Demichelis terminó de echar toda la carne al asador, realizando una doble sustitución de sus laterales, tratando de explotar los centros hacia Muriqi y Mateo Joseph. Quedaban menos de diez minutos cuando el Mallorca encerraba en su campo al Espanyol, que achicaba agua como podía.

A nada de llegar al minuto noventa, Samú Costa hacía estallar en júbilo a Son Moix. El portugués recibía un pase muy cerca de la frontal, control a la media vuelta para superar a Cabrera y se quedó solo ante Dmitrovic. Definición brillante al palo del portero y el gol de la remontada ya estaba en el casillero bermellón.

Cumplido el tiempo reglamentario, Ricardo de Burgos añadía nueve minutos de tiempo extra. El partido se volvía loco con un Espanyol que quiso el empate a la desesperada, donde el Mallorca también tendría oportunidades. La más clara, un remate con rosca de Mateo Joseph que impactaba directamente en el palo izquierdo de Dmitrovic.

Sin grandes jugadas reseñables, con una afición que se volvía loca pidiendo el final del partido, y un Mallorca que salía del descenso, Ricardo de Burgos señalaba el final del partido. El Espanyol, que fue superior, se vio claramente lastrado por la expulsión de Pickel y entrega al Mallorca una remontada que se firmó en los últimos minutos. Superan los bermellones al Elche en la clasificación y salen del descenso.

Ficha técnica

2 - RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Antonio Sánchez, m.83), Raíllo, Valjent, Mojica (Luvumbo, m.83); Omar Mascarell, Samu Costa, Morlanes (Kalumba, m.57), Pablo Torre (Darder, m.75); Mateo Joseph, Muriqi.

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel (Lozano, m.71), Carlos Romero; Dolan (Jofre, m.81), Pickel, Urko, Terrats (Salinas, m.81); Edu Expósito (Rubio, m.57), Kike García (Roberto Fernández, m.71).

Goles: 0-1, m.35, Kike García; 1-1, m.65, Pablo Torre; 2-1, m.88, Samu Costa.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité vasco). Expulsó con roja directa al futbolista visitante Pickel (m.53). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Mojica (m.40), Valjent (m.92) y Luvumbo (m.94) y a los futbolistas visitantes Dolan (m.80) y Romero (m.85).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Espanyol en el Estadio Mallorca Son Moix ante 17.879 espectadores.