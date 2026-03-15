Manolo González estalla tras la derrota del Espanyol en Mallorca: "Estoy un poco harto de los criterios"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, mostró su enfado tras la derrota ante el RCD Mallorca en el Estadi Son Moix por 2-1 y criticó con dureza la expulsión de Pickel. El técnico considera que el partido estaba controlado antes de la roja y lamentó una nueva derrota en una segunda vuelta marcada por resultados adversos

El Espanyol abandonó Son Moix con una sensación amarga tras caer derrotado ante el Mallorca en un partido que cambió radicalmente en la segunda mitad. El conjunto blanquiazul se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Pickel y parecía tener el encuentro bajo control, pero una serie de acciones decisivas acabaron dando la vuelta al resultado.

La expulsión del propio Pickel, una jugada del empate validada tras revisión del VAR y un error defensivo que terminó en el 2-1 dejaron al equipo sin recompensa pese a su buen inicio.

Tras el encuentro, el entrenador del Espanyol, Manolo González, compareció visiblemente molesto por el desarrollo del partido y especialmente por las decisiones arbitrales. “El resultado es malo, pero estoy orgulloso del equipo, que tenía el partido controlado hasta la expulsión y el gol concedido”, afirmó el técnico blanquiazul en la sala de prensa.

Una expulsión que cambió el partido

Pero el punto de inflexión del encuentro llegó con la expulsión de Pickel, una decisión que condicionó por completo el desarrollo del partido.

Manolo González fue claro al valorar la jugada que dejó a su equipo con diez futbolistas durante buena parte de la segunda mitad. “Cuando estás con uno menos y estás ganando es normal intentar conservar”, explicó el entrenador, que considera que la decisión fue excesiva.

El técnico fue incluso más contundente al hablar del criterio arbitral aplicado durante el encuentro. “Ahora parece que todo es expulsión. Va con el pie al suelo. Creo que hubo segunda amarilla a Mojica y roja a Valjent. Estoy de los criterios un poco harto, la verdad”, declaró.

Un partido que parecía controlado

Pero más allá de la polémica arbitral, el entrenador del Espanyol insistió en que su equipo estaba compitiendo a buen nivel antes de la expulsión. Según González, el conjunto blanquiazul había logrado controlar el partido y tenía opciones de ampliar la ventaja. “Nos vamos fastidiados porque estaba controlado y estábamos mejor que el rival. Les hubiéramos pillado en cualquier transición”, aseguró.

El técnico también defendió la acción de Pickel que terminó con la expulsión: “Creo que Pickel se tira a por el balón, es una mala suerte para el chico”.

Dmitrovic señala el momento clave

Pero el entrenador no fue el único en analizar el giro del partido. El portero del Espanyol, Marko Dmitrovic, también valoró la derrota con un tono más sereno aunque igualmente frustrado.

El guardameta serbio coincidió en que la expulsión fue determinante para el resultado final. “Yo creo que la roja influyó mucho en el partido. Luego hubo mala suerte en el rebote y ellos ya tenían un jugador más y mucho tiempo por delante”, explicó.

Dmitrovic también evitó entrar en una crítica directa al arbitraje y prefirió centrar el análisis en los aspectos que el equipo debe mejorar. “No voy a entrar en decisiones arbitrales. A veces cae a favor y a veces en contra. Nosotros tenemos que mirar nuestro jardín porque hay muchas cosas para cambiar y mejorar”, señaló.

Una racha preocupante para el Espanyol

Pero la derrota en Son Moix también agrava la complicada dinámica del Espanyol en esta segunda vuelta del campeonato. El equipo suma apenas cuatro puntos de los últimos 33 posibles, una racha que iguala la peor registrada durante la etapa de Rubi en el banquillo blanquiazul.

Pese a ello, Manolo González quiso destacar que el nivel competitivo del equipo está siendo mejor de lo que reflejan los resultados. “El equipo está mucho mejor de lo que muestran los resultados de la segunda vuelta. Nos pasan cosas extrañas, dejémoslo ahí. El equipo está mereciendo mucho más”, aseguró el técnico.

Un calendario decisivo por delante

Pero el margen de error para el Espanyol comienza a reducirse a medida que avanza la temporada. El equipo necesita reaccionar rápidamente para evitar que la mala racha comprometa una participación europea que parecía encaminada. El vestuario es consciente de que los próximos encuentros pueden marcar el rumbo del tramo final de la temporada.

Tras la derrota ante el Mallorca, el Espanyol busca ahora transformar las buenas sensaciones en resultados. La próxima jornada será una nueva oportunidad para romper la dinámica negativa y sumar una victoria que se resiste desde el cambio de año.