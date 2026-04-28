El bajón de Etta Eyong en el Levante: un mano a mano ante Dmitrovic que evidencia su crisis goleadora

El delantero camerunés, que disputó unos 20 minutos contra el Espanyol ayer lunes, tuvo la gran oportunidad de marcar el gol de la victoria para el equipo granota, pero se topó con el portero serbio del Espanyol

Etta Eyong sigue sufriendo una importante crisis goleadora en el Levante. El camerunés ha perdido protagonismo en el conjunto de Luis Castro con respecto a la primera vuelta, dónde mostró una irrupción que asombraba en el equipo granota. Además, su grave fallo en el encuentro de ayer lunes ante el Espanyol evidencia su crisis goleadora.

En este sentido, Etta Eyong tuvo en sus botas el gol de la victoria del Levante en el RCDE Stadium. El delantero recibió un balón en el área del Espanyol, en el minuto 89, se encontró con Dmitrovic, en un mano a mano, pero el serbio se hizo grande y evitó el tanto del cuadro granota. No obstante, el camerunés lanzó al cuerpo del portero perico.

Etta Eyong no levanta cabeza en el Levante

Los datos de Etta Eyong en el Levante son preocupantes. Su último gol con el equipo granota fue el pasado 28 de octubre, aunque Camerún vio puerta en el pasado parón de selecciones de marzo. Además, con Luis Castro no es titular desde el 28 de febrero, dónde disputó 90 minutos en la derrota ante el Athletic Club en San Mamés. Desde entonces, pocos minutos e incluso dos partidos sin saltar al terreno de juego: ante Oviedo y Real Sociedad.

Ante el Espanyol no fue menos. Luis Castro, que sacó pecho en rueda de prensa, introdujo a Etta Eyong en el minuto 72, dando salida a un Carlos Espí que le ha ganado la partida en el once titular en esta segunda vuelta de LaLiga EA Sports. Desde entonces, el ex del Villarreal tuvo hasta dos remates con los que pudo haber derribado la puerta de Dmitrovic, pese a que ambos no tuvieron fortuna a favor del camerunés.

El momento de Carlos Espí ha cerrado la puerta de la titularidad a Etta Eyong

A la crisis goleadora de Etta Eyong hay que sumarle el momento que vive Carlos Espí en el Levante, que fue titular en el empate ante el Espanyol. El camerunés volvió a estar bajo la sombra del delantero español, que ya lleva ocho goles en 20 partidos que ha disputado con el conjunto granota esta temporada en LaLiga EA Sports.

Además, Carlos Espí ha anotado todos sus goles en este año 2026, estrenándose ante el Sevilla y viendo puerta contra el Alavés y Oviedo, por partida doble en ambos partidos, frente al Girona, Rayo Vallecano y Getafe. Pese a llevar dos partidos sin celebrar un tanto, la confianza de Luis Castro en el delantero es total, que apunta a repetir titularidad en los cinco encuentros que restan del campeonato doméstico.

Etta Eyong y un futuro que puede cambiar en el próximo mercado de fichajes

Por su parte, Etta Eyong afronta los cinco últimos partidos con el Levante esta temporada. Esta recta final de campeonato podría ser determinante para aquellos equipos que mostraron interés recientemente por el camerunés, como el CSKA Moscú, con una oferta millonaria por el delantero de 22 años.

Además, durante la primera vuelta de LaLiga se habló de un interés del Barcelona, en búsqueda de un delantero ante la posible salida de Lewandowski y las dudas con Marcus Rashford. En cualquier caso, Etta Eyong también podría buscar una salida en el caso de que el Levante termine descendiendo a Segunda División. Por el momento, los de Luis Castro son penútlimos en la clasificación con 33 puntos, a dos de la salvación.

Las cinco últimas oportunidades de Etta Eyong esta temporada

Etta Eyong puede romper su mala racha actual en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports. No obstante, los de Luis Castro visitan este sábado al Villarreal, por lo que la entidad granota debería pagar 100.000 al equipo castellonense si finalmente el camerunés juega algún minuto en La Cerámica.

Por otro lado, el Levante recibirá la semana que viene a Osasuna en el Ciutat de Valencia, antes de que los de Luis Castro viajen a Balaídos para verse las caras con el Celta de Vigo. Por último, Etta Eyong se despedirá de su afición esta temporada con la visita del Mallorca al feudo granota y La Cartuja será testigo de la última jornada de LaLiga EA Sports para Real Betis y Levante.