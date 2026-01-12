El CSKA de Moscú vuelve a activar la opción de Etta Eyong y realiza una oferta millonaria por su fichaje

El Levante ha recibido una propuesta de 30 millones por el traspaso del delantero de Camerún, que se piensa la idea de salir del conjunto de Luis Castro y recalar en una liga como la de Rusia a sus 20 años

Etta Eyong sigue deslumbrando en el Levante y con Camerún y atrayendo el interés de diferentes equipos de toda Europa. El jugador de 22 años, que volvió a jugar con el conjunto de Luis Castro ayer contra el Espanyol tras su participación en la Copa África, podría firmar su fichaje por el CSKA de Moscú. El equipo ruso ha realizado una oferta por el traspaso del futbolista, que ya fue rechazada el pasado mes de noviembre por la entidad granota. En este sentido, han vuelto a reactivar el interés y a considerar la opción del delantero con una propuesta de 30 millones de euros.

Etta Eyong se piensa la propuesta del CSKA de Moscú

Etta Eyong ya está de vuelta con el Levante, tras quedar eliminado con Camerún en la Copa África por Marruecos en cuartos de final, donde llegó a disputar 14 minutos. De esta manera, el delantero vuelve a la disciplina del conjunto de Luis Castro en mitad del mercado de fichajes de enero, donde sigue siendo del interés de diferentes equipos de Europa. Uno de ellos es el CSKA de Moscú, que ha vuelto a llamar a la puerta de la entidad granota y a ha realizado una oferta de 30 millones por su traspaso, tal y como ha informado la Cadena Cope. Además, el mismo medio ha explicado que el jugador, que ayer tuvo tres minutos en el empate contra el Espanyol en el Ciutat de Valencia, no tiene decidido marcharse a una liga como Rusia, ya que no tendría claro si es "lo más conveniente para su carrera". Además, cabe recordar que el camerunés tiene contrato hasta junio de 2027, pero su proyección, irrupción e intereses de varios clubes hace pensar que el jugador saldrá del Levante.

En cualquier caso, Etta Eyong, al que llegaron un acuerdo Levante y Villarreal en el pasado mercado de fichajes con unas cifras complejas en el contrato, pone el foco en el encuentro del próximo sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. De esta manera, el delantero de 22 años afronta un partido en un escenario importante donde podría volver a ser titular con el conjunto de Luis Castro más de un mes después, desde el duelo ante Osasuna del ocho de diciembre. En este sentido, el jugador viene de anotar tan solo un gol con Camerún en la Copa África, que fue el choque de la primera jornada ante Gabón.

Etta Eyong, obligado a recuperar el gol en el Levante de Luis Castro

Por otra parte, Etta Eyong encara la segunda parte de la temporada con la obligación de recuperar el gol que demostró en el arranque de la campaña, tanto con el Villarreal como con el propio Levante. Tras ello, el delantero sufrió una crisis goleadora de la que se contagió el resto del equipo. Sin embargo, los de Luis Castro, que se sitúan penúltimos en la clasificación de LaLiga EA Sports con 14 puntos, parten con la necesidad de sumar de tres para poder salir cuanto antes de la zona del descenso, donde también se encuentran el Real Oviedo y Valencia.