Levante 1-1 Espanyol: Iker Losada y Carlos Romero firman tablas con dos golazos

Reparto de puntos en el Ciutat de Valencia en un partidazo donde ambos equipos buscaron la victoria pero tuvieron que conformarse con un empate que puede ser muy bueno a final de temporada; lo más preocupante, la lesión de Javi Puado

El Levante buscaba confirmar sus buenas sensaciones tras la victoria cosechada el pasado fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán y salió ante su gente dispuesto a prolongar ese buen partido de Sevilla. Luís Castro repetía el once titular y llevó la iniciativa durante casi toda la primera parte. Con Carlos Álvarez llevando la batuta del juego ofensivo y un activo Tunde, que probaba los guantes de Dmitrovic en los primeros minutos. El nigeriano lo intentaba poco después con un remate lejano que salió cerca de la portería e Iker Losada buscaba la escuadra dentro del área pero el balón salió desviado.

Pese a todo, el Espanyol tampoco estaba incómodo dejando el peso del juego en su rival, defendía con orden buscando alguna contra peligrosa aunque con el paso de los minutos los hombres de Manolo González fue creciendo y teniendo también sus ocasiones en el tramo final de la primera parte.

La primera de ellas con una volea de Carlos Romero tras una dejada de Kike García que ser marchaba por encima del larguero. El lateral se proyectaba en ataque y creaba peligro con otro disparo cruzado que se marchó desviado y antegs del descando, Edu Expósito mandaba a las nubes un remate desde el punto de penalti tras un rechace de Ryan.

Dos goles en dos minutos

Tras el paso por vestuarios el Espanyol salió con la intención de cambiar la dinámica de partido y la intención de llevar la iniciativa y así fue, encontrando muy pronto el premio del gol. Carlos Romero aprovechaba un rechace al tiro de su compañero Jofre para sacarse un zurdazo cruzado ante el que nada pudo hacer Ryan, el balón se colaba por la escuadra para dejar frío al Ciutat de Valencia.

Sin embargo, la grada de Orriols iba a entrar muy pronto de nuevo en calor ya que apenas dos minutos más tarde el Levante lograba empatar el choque. Iker Losada le comía la tostada a Calero, ganándole la espalda, bajando el balón el pecho y batiendo por bajo a Dmitrovic. El Ciutat de Valencia volvió a entrar en ebullición y espoleaba a sus jugadores en busca de la remontada total.

Y la tuvo también Iker Losada, esta vez en su cabeza, pero su remate, con todo a placer tras una contra que pasó por Carlos Álvarez, Iván Romero y Dolan, lo mandaba fuera cuando tenía toda la portería para él. El partido iba a entrar en una fase sin dominio claro y más ida y vuelta. Así Jofre también desperdiciaba un servicio de Dolan mandando su disparo por encima del larguero.

Lesión de Javi Puado nada más entrar

En los últimos minutos, pese a la intensidad del choque, no hubo ocasiones claras y sí más miedo a perder un punto que valentía por ganar tres. Lo más reseñable fue una nueva lesión de Javi Puado, que apenas duró cuatro minutos en el campo cuando tuvo que abandonar tras un extraño giro de su rodilla. Veremos si se queda en un susto o estamos ante un nueva grave lesión del atacante perico.

Así, Levante y Espanyol se repartieron los puntos, que quizá ahora pueda saber a poco pero que en mayo pueden tener muchísimo valor en la lucha europea de los pericos y en la pelea por la salvación de los granotas.

- Ficha técnica:

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Pampín; Arriaga (Vencedor 79'), Pablo Martínez; Iker Losada (Espí 65'), Carlos Álvarez (Olasagasti 79'), Tunde (Morales 88'); Iván Romero (Etta Eyong 88').

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Expósito; Jofre (Terrats 69'), Pere Milla (Puado 69') (Pickel 73'), Dolan; Kike García (Roberto 61').

Goles: 0-1 (54') Carlos Romero; 1-1 (56') Iker Losada.

Árbitro: César Soto Grado (comité riojano). Amonestó a Kike García por parte del Espanyol.

Estadio: Ciutat de València. 20.501 espectadores