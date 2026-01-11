Manolo González, entre el enfado por el gol y la preocupación por Javi Puado: "﻿El gol es una traca que me calienta mucho"

El técnico del Espanyol no dudó en mostrar su enfado por el gol encajado tras ponerse por delante, también desveló que la lesión de Puado es es la "misma rodilla afectada" aunque no será una baja "de meses"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, de mostró bastante contrariado por el gol encajado, apena dos minutos después de ponerse por delante, tanto en DAZN como en sala de prensa. "El gol es una vergüenza y me calienta bastante porque no lo podemos encajar. El gol es una traca que me calienta mucho. Trabajamos mucho en esas acciones y es algo imperdonable para nosotros", expuso sin tapujos el entrenador catalán.

"Quisimos ir a por el partido y el gol me duele mucho. Si lo ves por la tele crees que es un equipo poco trabajado. Hablamos de que te cojan la espalda justo después de nuestro gol, con Omar", explicó el entrenador del Espanyol, quien abundó en la cuestión del gol encajado: "Hemos hablado mucho este año de la ambición, y cuando te pones 1-0 hace daño que te empaten a la acción siguiente. Dentro del vestuario nos hemos marcado el objetivo de querer ganar siempre, y cuando no ganamos nos vamos fastidiados".

Sobre el resultado, Manolo González cree que el punto es justo. "Creo que sí ha sido justo. Hemos podido ganar pero ellos también y el empate es meritorio para los dos. El equipo ha competido bien, pero nos ha costado mucho entrar en el partido. Estoy contento porque hemos ido a buscar el partido, pero descontento por el gol encajado", insistió.

Preocupación por Javi Puado

En cuanto a la lesión de Javi Puado, el técnico perico dejó claro que estará fuera algunas semanas pero que no volverá hasta estar 100% recuperado. "No me quiero mojar mucho, pero según me han dicho parece que no es una lesión muy grave, al menos no de meses. No me quiero atrever hasta que no tengamos las pruebas médicas, pero es la misma rodilla que tenía afectada, veremos el alcance de la lesión. Debe volver cuando esté recuperado del todo".

Antes de poner una nota al equipo en esta ilusionante primera vuelta, Manolo González también valoró el golazo de Carlos Romero. "Tremendo, estamos muy contentos con él, vino del Villarreal B y está haciendo la mitad de la temporada pasada y esta espectaculares". "No me puedo poner nota a mí, pero sí al equipo porque siempre miramos y pensamos en el colectivo. La nota que le pongo a los jugadores es excelente", calificó el técnico espanyolista sobre esta primera vuelta en la que el equipo ha acabado quinto clasificado con 34 puntos, cinco más que el Betis, sexto, y cuatro del cuarto, el Atlético de Madrid.