Levante - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 19 de LaLiga

Levante y Espanyol se enfrentan en la jornada 19 de LaLiga en un partido de necesidad para ambos conjuntos. Los granotas quieren sumar su segunda victoria para salir del descenso, mientras que, los pericos, quieren volver a encontrarse con la victoria y olvidar su última derrota

La jornada 19 de LaLiga EA Sports trae consigo un duelo muy interesante en la tarde del domingo. Levante UD y RCD Espanyol se enfrentan en un duelo con un gran componente emocional, donde ambos equipos necesitan la victoria para alcanzar objetivos muy dispares.

El conjunto granota, que presentara a Luis Castro, su nuevo entrenador, ante su afición en el Ciutat de Valencia, quiere hacer bueno el triunfo ante el Sevilla con una segunda victoria que los acerque a la permanencia. Por su parte, el gran equipo blanquiazul de Manolo González salió muy dolido de la derrota en el derbi catalán ante el Barcelona, por lo que la victoria, además de devolverlos a la lucha por una plaza en la próxima Champions League, les devolvería parte de la confianza perdida.

Dos equipos en dinámicas diferentes, situados en los dos extremos de la tabla clasificatoria, donde un fuerte componente anímico hará del domingo un día señalado en rojo en el calendario, más aún para Luis Castro, que quiere obtener la confianza de un público que siempre es soberano.

Levante No Iniciado - Espanyol

Levante - Espanyol: fecha y horario del partido en la jornada 19 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Levante y Espanyol en el Ciutat de Valencia está programado para el domingo, 11 de enero, a partir de las 16.15 horas. Este será el segundo encuentro del domingo y, con su final, tan solo quedará un partido más por disputarse, programado para el lunes.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 19 de LaLiga que enfrentará a Levante y Espanyol?

El Levante - Espanyol de la jornada 19 de LaLiga será ofrecido bajo demanda a través del servicio prestado por DAZN. Para poder acceder a su emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma online de contenidos deportivos.

¿Cómo seguir online el Levante - Espanyol, encuentro de la jornada 19 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Levante - Espanyol de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Ciutat de Valencia. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.