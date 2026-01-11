Levante - Espanyol, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 19ª de LaLiga EA Sports desde el Ciutat de València...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que nos espera en el Ciutat de València entre Levante y Espanyol...

El riojano César Soto Grado dirigirá el Levante-Espanyol en el Ciutat de Valencia. El andaluz Mario Melero López será el encargado del videoarbitraje en el Levante-Espanyol.

Luís Castro repite la alineación que utilizó en su estreno la jornada anterior ante el Sevilla y que le dio la victoria en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, el delantero Etta Eyong, recién llegado de disputar la Copa África con Camerún, esperará su oportunidad en el banquillo.

Manolo González introduce dos novedades con respecto a la alineación que jugó de inicio ante el Barcelona. El extremo Jofre Carreras y el delantero Kike García ocupan los huecos del sancionado Pol Lozano y del ariete Roberto. Edu Expósito retrasa su posición para actuar en el doble pivote en lugar de Lozano.

El Levante, que en el estreno del entrenador Luís Castro hace una semana rompió ante el Sevilla con una racha de tres meses sin ganar, se mide este domingo, en el Ciutat de València, al Espanyol, que lleva tres victorias seguidas fuera de casa y querrá resarcirse de la derrota en el derbi catalán ante el Barcelona. Los tres puntos logrados en Sevilla permitieron al Levante abandonar el último puesto de LaLiga EA Sports, pero todavía está a cinco puntos, de momento, de la zona de permanencia, aunque tiene un partido menos que sus rivales.

El Espanyol viaja después de romper, contra el Barcelona (0-2), una racha de cinco victorias y con la esperanza de regresar a la dinámica positiva de resultados que ha situado al cuadro blanquiazul como una de las grandes revelaciones de la temporada. Los pupilos del entrenador Manolo González son el quinto mejor equipo a domicilio de la competición, con 14 puntos tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

El balance entre los dos conjuntos está equilibrado. En las últimas cinco visitas del Espanyol al campo del Levante, el anfitrión ha ganado un encuentro (en la temporada 2015-16, 2-1) y el conjunto visitante, otro (curso 2019-20, 0-1). El resto de enfrentamientos han terminado en empate.