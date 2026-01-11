Alineaciones Levante - Espanyol: Alineación posible de Girona y Atlético en el partido de la jornada 19 de LaLiga

El Levante quiere conseguir su segunda victoria consecutiva con una plantilla que presenta bajas sensibles, mientras que su rival, el Espanyol, contará con todos los jugadores disponibles y deberá estar muy atento a las tarjetas amarillas

Vida nueva para el Levante que, tras superar al Sevilla en el primer partido del año, ahora recibe en el Ciutat de Valencia a un Espanyol que quiere volver a la senda de la victoria tras caer ante el Barcelona. Con un equipo granota más mermado por las bajas, los pericos deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas, puesto que dos jugadores importantes llegan apercibidos y uno ya cumple sanción.

Sin grandes rotaciones esperadas por parte de Luis Castro ni Manolo González, se espera un partido intenso e igualado donde ambos equipos necesitan moralmente la victoria, teniendo más peso para un Levante que busca salir del pozo del descenso,

Varias ausencias de peso en el Levante

La llegada de Luis Castro al banquillo granota no ha sido fácil. A la ausencia del máximo goleador del equipo, Etta Eyong, por disputar la Copa África con la Selección de Camerún, se le han sumado varias nuevas bajas en la última semana.

A principios de enero, poco antes la última jornada de liga, Víctor García sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo mantendrá apartado del grupo lo que resta de mes. Por su parte Roger Brugué no podrá volver a entrenar hasta marzo por una rotura de ligamento lateral externo. Estos se unen a la baja de Unai Elgezabal, operado del menisco, que ya inicia su recuperación.

La buena noticia la pone Koyalipou. El delantero, que fue baja ante el Sevilla, parece recuperado de sus molestias y podría volver ante el Espanyol. As��, el once granto parece bien definido, donde las posiciones más dudosas son el laterla izquierdo, con Manu Sánchez y Pampin peleando por el puesto, y el extremo derecho, con un Tunde que parece por delante de nombres como Carlos Espí o Cortés.

Un sancionado y peligro de acumulación

El Espanyol podrá contar con casi todos sus jugadores disponibles para buscar mantenerse en la lucha por los puestos de Champions League. Charles Pickel, que disputa la Copa África, y Lozano, por acumulación de amarillas, son las únicas dos bajas de Manolo González.

Con un calendario muy exigente por delante y con la necesidad de volver a ganar para olvidar una dolorosa derrota, es poco probable que el entrenador perico rote en esta jornada, a pesar de que El Hilali y Pere Milla, dos de sus pilares, están apercibidos de sanción si ven la quinta tarjeta amarilla.

Con todo ello, la única duda recae sobre el regreso de Javi Puado, capitán blanquiazul que, tras un largo periodo de baja por un esguince de rodilla, reapareció en el último partido y podría volver a ser titular.

Posibles onces titulares del partido Levante - Espanyol, de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez; Tunde, Carlos Álvarez, Losada; Iván Romero.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla, Puado; Roberto.