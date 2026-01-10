Koleosho cierra su etapa en el Espanyol y buscará minutos en Francia

El RCD Espanyol ha anunciado que pone fin a la cesión del extremo Luca Koleosho, el cual apenas contaba para Manolo González. Con su salida de la entidad perica, el club dispondrá una ficha nueva, mientras que el futbolista probará suerte en el Paris FC hasta final de temporada

La planificación invernal del RCD Espanyol sigue tomando forma. Después de la salida de Javi Hernández rumbo al Mirandés, el club blanquiazul ha oficializado este viernes un nuevo movimiento en su plantilla: la rescisión anticipada de la cesión de Luca Koleosho. El extremo, que había regresado al RCDE Stadium el pasado verano procedente del Burnley, pone así punto final a una segunda etapa marcada por la falta de continuidad y protagonismo.

La decisión ha sido consensuada entre todas las partes. Espanyol, Burnley y jugador han coincidido en que lo mejor era buscar una solución que permitiera a Koleosho competir con regularidad. El destino será el Paris FC, donde el internacional italiano jugará cedido hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra incluida en el acuerdo.

Una apuesta que no terminó de cuajar

La vuelta de Koleosho generó ilusión en el entorno perico. Canterano formado en la Dani Jarque, su regreso se interpretó como una oportunidad para recuperar a un futbolista con desborde y proyección, ya curtido en el fútbol inglés. Sin embargo, la realidad sobre el césped fue muy distinta. Bajo la dirección de Manolo González, el extremo apenas logró hacerse un hueco en la rotación.

En LaLiga, su participación se limitó a 60 minutos repartidos en varios encuentros, mientras que su última aparición se produjo hace ya tres meses, en el RCDE Stadium frente al Real Betis. Ni las lesiones ni los cambios de sistema alteraron su situación. El cuerpo técnico optó por otras alternativas y Koleosho quedó relegado a un papel residual.

El Paris FC, una oportunidad para relanzarse

A sus 21 años, el atacante necesita minutos y continuidad. En el Paris FC encontrará un escenario distinto, en un equipo que compite en la Ligue 1 y que pelea por consolidarse en la categoría. El club francés valora su velocidad, su capacidad para jugar en ambas bandas y su margen de crecimiento, hasta el punto de reservarse una opción de compra de cara al próximo verano.

Para Koleosho, el reto es claro: volver a sentirse futbolista importante. Tras un primer curso exigente en Inglaterra y un regreso a casa que no salió como se esperaba, el extremo afronta ahora una etapa clave para su desarrollo como profesional.

El Espanyol sigue ajustando su plantilla

La salida de Koleosho es también un reflejo del momento que vive el Espanyol. El club trabaja con cautela en el mercado, ajustando fichas y liberando espacio para posibles incorporaciones. Con Javi Hernández y Koleosho ya fuera, el siguiente nombre que aparece en el radar de salidas es el de Antoniu Roca, con opciones de recalar en la UD Las Palmas, para después empezar a dar entrada a las nuevas incorporaciones.

La etapa de Luca Koleosho en el Espanyol se cierra con un desenlace inesperado, pero con la sensación de que aún tiene tiempo y talento para reencontrarse con su mejor versión. Francia será el próximo escenario donde intentar demostrarlo.