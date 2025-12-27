Los puestos que quiere reforzar el Espanyol de Manolo González en enero

El club blanquiazul no quiere debilitar la plantilla y estudia salidas que no resten peso específico en las bandas mientras Raúl Moro emerge como refuerzo deseado

La tranquilidad que se respira en el Espanyol no es fruto de la casualidad. El equipo de Manolo González marcha quinto, compite con solvencia y ha recuperado una estabilidad que hacía tiempo no se veía en Cornellà. Sin embargo, la llegada del mercado de invierno siempre trae consigo movimientos, incluso en los equipos que funcionan. Y el Espanyol no será una excepción.

El mensaje del cuerpo técnico es claro: no se quiere tocar nada que rompa el equilibrio actual. Cualquier salida deberá ir acompañada de una entrada y, a día de hoy, el foco de los posibles cambios está situado en los extremos. Con Brian Oliván Dolan y Pere Milla plenamente asentados en el once, y Jofre Carreras consolidado como primer recambio, hay dos nombres que concentran la atención de la dirección deportiva.

Antoniu Roca y Koleosho, dos casos muy distintos

Antoniu Roca y Koleosho han tenido una participación reducida, pero su situación es muy diferente. En el caso de Antoniu, en el club existe la convicción de que se trata de un futbolista con futuro. Precisamente por eso preocupa su falta de minutos. El extremo no ha disputado ni un solo minuto en los últimos cuatro partidos y, a su edad, quedarse anclado al banquillo puede frenar su progresión.

La opción que gana más fuerza es una cesión en busca de continuidad y experiencia, con la idea clara de que regrese al Espanyol más hecho como jugador. En ese contexto, la UD Las Palmas, con Luis García al frente del banquillo, se ha posicionado como uno de los destinos más probables para el joven extremo.

El escenario de Koleosho es distinto. En el club asumen que la apuesta no ha salido como se esperaba. El futbolista no ha logrado ganarse la confianza de Manolo González y sus oportunidades han sido escasas. Todo apunta a que podría estar viviendo sus últimos días como perico. La operación, además, sería sencilla, ya que Burnley y Espanyol comparten propiedad, lo que facilitaría cortar la cesión sin grandes complicaciones.

Raúl Moro, el refuerzo que ilusiona

En el capítulo de llegadas hay un nombre que destaca por encima del resto: Raúl Moro. El extremo, actualmente en el Ajax, no está teniendo el protagonismo que esperaba en Países Bajos tras su fichaje el pasado verano. En España no le faltan pretendientes, pero el Espanyol aparece como una opción especialmente atractiva.

Moro conoce bien la casa, se formó en la cantera blanquiazul y vería con muy buenos ojos regresar a un club que ahora pelea por Europa y ofrece un contexto competitivo estable. El principal obstáculo está en las exigencias del Ajax, que invirtió 11 millones de euros en su fichaje. A día de hoy, la única vía posible sería una cesión.