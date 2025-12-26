Carlos Romero alaba a la afición del Espanyol: "Lo bonito que tienen es que siempre los notas cerca"

El jugador del equipo de Manolo González, además de Omar El Hilali y Edu Expósito, han valorado el año a nivel personal y cómo afrontan y qué objetivo se plantean cada uno de ellos en 2026

El Espanyol está siendo uno de los equipos revelación de la temporada en LaLiga EA Sports. Los de Manolo González, que han terminado el año en la quinta posición con 33 puntos, afrontan la segunda parte de la campaña con el reto de entrar en Europa. Además, el conjunto perico viene de conseguir cinco victorias en las últimas cinco jornadas del campeonato doméstico y ya tienen el foco en el encuentro contra el Barcelona del próximo tres de enero. En este sentido, jugadores como Carlos Romero, Omar El Hilali y Edu Expósito han querido hacer balance del 2025 que han firmado y sus sensaciones de cara a 2026

Carlos Romero hace balance del año 2025 en el Espanyol

De esta manera, Carlos Romero, uno de los goleadores de la victoria de los de Manolo González ante el Athletic, ha atendido a Mundo Deportivo para hablar del año que ha firmado con el Espanyol, además de alabar a la afición del conjunto perico: "Lo bonito que tienen la afición es que siempre los notas cerca, siempre están de tu lado y siempre que te cruzas con alguno de ellos te hacen sentir muy querido. Les deseo que disfruten del momento del equipo, que tengan una feliz Navidad y que estén con el equipo siempre".

Por su parte, Omar el Hilali, que se quedó fuera de la lista de Marruecos para disputar la Copa África, ha valorado también su año a nivel personal: "Después de un 2025 muy bueno a todos los niveles, ahora afronto el 2026 con muchas ganas, con mucha ilusión, sabiendo que tenemos que ir paso a paso, como hemos hecho hasta ahora. En estos meses hemos sumado muy buenos resultados y queremos que esta racha se mantenga, así que vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, intensidad y confianza hasta el final. Solo le puedo pedir mucha salud para mi familia. En lo deportivo solo deseo éxitos a nivel colectivo y seguir trabajando día a día para poder conseguirlos".

Edu Expósito y el recuerdo de la permanencia contra Las Palmas

Edu Expósito también ha comentado lo más importante en el año, que está a falta de unos días para acabar, donde ha querido destacar su mejor momento de 2025, recordando el partido que le dio la permanencia en Primera División al Espanyol: "A nivel personal 2025 ha sido muy bueno después de la lesión: contento con los minutos que estoy teniendo y, sobre todo, que estoy volviendo a disfrutar. Y las alegrías que le estamos dando a nuestra afición con victorias. A seguir disfrutando de todo lo que estamos haciendo. Fue una alegría para todo el mundo. Conseguimos algo muy importante, que era la permanencia otra vez después de mucho tiempo de sufrimiento".