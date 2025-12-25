La clave del Espanyol según Pol Lozano: "Manolo nos ha dado la vida"

El centrocampista del Espanyol se muestra ilusionado con la temporada y la oportunidad que se presenta de hacer algo importante

Pol Lozano habla desde la experiencia de quien ha sufrido y ahora disfruta. Dos descensos pesan en la memoria del vestuario, pero también sirven de motor para un Espanyol que ha pasado de mirar al abismo a saborear una Navidad en puestos europeos. El canterano no duda en señalar al gran responsable del cambio: Manolo González.

De sufrir por abajo a soñar arriba

El contraste es brutal. “De estar antepenúltimos el 25 de diciembre del año pasado a ser quintos ahora… eso es una Feliz Navidad”, reconoce Pol Lozano en una entrevista para el Diario AS, que atribuye el salto a la continuidad del proyecto. “Acabamos muy bien la temporada pasada, con 26 puntos en la segunda vuelta, mantuvimos esa línea y nos reforzamos bien. Eso explica la dinámica tan positiva”.

No hubo una reunión milagrosa ni una bronca salvadora. “A veces no entiendes por qué haciendo lo mismo que antes te empiezan a salir las cosas. Ahí te das cuenta de que era un proceso y que todo tenía un porqué”, reflexiona.

Manolo González, la pieza clave

La figura del entrenador aparece de forma recurrente en su discurso. “Manolo es muy natural y sincero. Habla mucho con el futbolista y eso nos transmite tranquilidad”, explica Pol. Y no duda en lanzar la frase que resume el sentir del vestuario: “Esa naturalidad se echaba de menos desde hace años y creo que Manolo nos ha dado la vida”.

A nivel personal, el centrocampista se siente identificado. “Su manera de ver el fútbol encaja mucho conmigo. Siento confianza y sé por qué juego o por qué no. Te dice las cosas a la cara y eso es muy importante”.

Una oportunidad que no quieren dejar escapar

Pol no esconde la ambición, pero tampoco la ansiedad. “Los que hemos sufrido dos descensos, como Cabrera, Calero o Puado, no queremos dejar escapar un año así. Es una oportunidad única y queremos que sea un año bonito”, afirma con convicción.

Europa aparece como un objetivo ilusionante, aunque sin obsesión. “Mi debut fue en Europa, pero esa temporada acabamos bajando. Me gustaría sacarme esa espina haciendo un buen año en Liga y, si llega, en Europa. Eso es lo que hace crecer al club de verdad”.

Derbi, pasado y futuro

El próximo derbi llega cargado de simbolismo para Pol Lozano, que recuerda que aún falta una victoria liguera ante el Barça en casa. “Me encantaría jugarlo, claro”, admite, con la espina clavada de anteriores derbis marcados por el descenso o el título del rival.

Sobre el ambiente y el caso Joan García, es prudente. “Somos profesionales. El pueblo manda y los jugadores participamos poco en eso”, dice, sin esconder que “se hace duro” cuando se trata de alguien cercano.

Con la selección en el horizonte y el Espanyol lanzado, Pol cierra el año con un mensaje claro para la afición. “El estadio ha estado impecable todo el año. En 2026 se merecen una alegría y estoy seguro de que en mayo estaremos celebrando algo bonito”.