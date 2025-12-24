Roberto Fernández avisa del derbi ante el Barça: “Es diferente a todos, son mucho más que tres puntos”

El delantero del Espanyol reconoce la trascendencia del duelo ante el FC Barcelona y destaca el gran momento del equipo antes del choque del 3 de enero

Roberto Fernández ya tiene la mirada puesta en el próximo gran reto del Espanyol. El delantero de Puente Genil, uno de los referentes del equipo blanquiazul en este 2025, habló con Mundo Deportivo sobre el derbi ante el FC Barcelona y dejó claro que no se trata de un partido más. Para él, el duelo del próximo 3 de enero en el RCDE Stadium va mucho más allá de la clasificación.

Un derbi que se vive de manera diferente

El ‘9’ del Espanyol no esquivó la palabra derbi y explicó lo que supone para el vestuario y la afición. “Lo encaramos con muchas ganas y con confianza. Sabemos que es un partido especial, diferente a todos”, aseguró Roberto, consciente de la carga emocional que tiene el enfrentamiento ante el Barça.

El delantero subrayó que no se trata solo de sumar puntos. “Un derbi es mucho más que tres puntos, la gente lo vive mucho y queremos darle esa alegría”, afirmó, dejando claro que el equipo siente la responsabilidad de responder al ambiente que se vivirá en Cornellà.

El mejor Espanyol del curso

Las palabras de Roberto llegan en un momento inmejorable para el Espanyol. El conjunto blanquiazul es quinto en la clasificación, a solo dos puntos de la zona Champions, después de encadenar cinco victorias consecutivas en Liga, la última en San Mamés.

Ese gran momento colectivo explica la confianza con la que el equipo afronta el derbi. “Venimos de una buena victoria y eso siempre ayuda”, reconoció el atacante, que forma parte de un bloque que ha ido creciendo con el paso de las jornadas.

De promesa a referente blanquiazul

Roberto Fernández se ha consolidado como uno de los nombres propios del Espanyol en 2025. Con 38 partidos y 10 goles en el año natural, el delantero cordobés se ha convertido en un referente desde su llegada en enero, procedente del Braga, firmando contrato hasta 2031.

“El primer objetivo cuando llegué era trabajar, ayudar al equipo y ganarme un sitio”, explicó. “Lo otro ha ido viniendo poco a poco. Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas, pero esto es de todo el equipo y de todos los que empujan cada día”, añadió, poniendo el acento en el colectivo.

Ilusión intacta y ambición de futuro

Más allá del presente, Roberto mantiene intacta la ilusión que le llevó a convertirse en futbolista profesional. Durante la entrevista recordó con emoción su infancia ligada al fútbol y reconoció que ver ahora a los niños mirarle “te pone la piel de gallina”.

Con cuatro goles y tres asistencias esta temporada, el delantero afronta el derbi con ambición. El Espanyol llega lanzado y Roberto lo sabe: ante el Barça, no solo hay tres puntos en juego, también el orgullo y la ilusión de toda una afición.