Villarreal 4-1 Espanyol: El Villarreal acaba con su mala racha a costa de la del Espanyol

El conjunto de Marcelino corta la sequía de tres partidos sin ganar en LaLiga con una goleada que alarga la malísima racha perica, que todavía no conoce el triunfo en este 2026

Cinco minutos bastaron al Villarreal para encarrilar la victoria ante el Espanyol, lo que fueron del gol de Mikautadze al de Salinas en propia puerta antes del descanso, y otros otros cinco minutos al comenzar la segunda parte, los que fueron desde el tanto de Pépé al de Moleiro, para sentenciar el partido.Y eso que el partido empezó muy igualado y lo estuvo prácticamente hasta el primer gol amarillo. De hecho, los pericos se adelantaron en el marcador antes del cuarto de hora pero el gol de El Hilali no subió al marcador por una falta previa, cuanto menos cuestionable, de Roberto sobre Cardona.

Mikautaze abre la lata

Poco a poco el Villarreal fue haciéndose con el dominio del encuentro gracias a las acometidas de Buchanan, que entró en el once a última hora ante las molestias de Gerard Moreno en el calentamiento. Además del canadiense también avisaba a Mikautadze, pero sería pasada la media hora de juego cuando ambos se asociarían dentro del área para hacer el 1-0. Buchanan asistía de cabeza y el georgiano, con un bonita volea y bastante solo, hacía perforaba las redes de Dmitrovic.

Antes de que el Espanyol tuviera siquiera opción a reaccionar antes del descanso los de Manolo González encajaban el segundo gol, obra de Salinas en propia puerta al intentar despejar un centro raso de Moleiro. La jugada fue protestada por los visitantes que reclamaron falta de Pape Gueye en el inicio de la jugada pero el gol subía al marcador.

Cinco minutos para sentenciar el triunfo

Tras el paso por vestuarios el conjunto perico salió con ganas de buscar el gol que le metiera de nuevo en el partido, pero las intenciones se desvanecieron a los cinco minutos, los que tardó Pépé en hacer de las suyas tras recibir el balón en la frontal, deshacerse de Riedel en un magnífico quiebro y plantarse ante Dmitrovic para batirlo con un zurdazo raso y cruzado.

Pero todavía había tiempo para más. Cinco minutos más tarde, con un Espanyol totalmente roto, el Villarreal volvía a robar y a montar el contragolpe, cinco amarillos para tres pericos, Mikautadze abría para Moleiro que se perfilaba y ponía el balón lejos de los dominios de Dmitrovic con una definición perfecta.

Manolo González movió el banquillo buscando cortar la sangría y lo mismo hizo Marcelino para dosificar esfuerzos. Entre cambios y cambios el partido fue llegando al tramo final cuando el Espanyol apretó en busca del gol del honor, que acabaría encontrando en un saque de esquina botado por Ngonge y que remataba de cabeza Cabrera en el primer palo.No había tiempo para más. La victoria del Villarreal estaba amarrada desde hacía mucho minutos, una victoria que le permite empatar con el Atlético por la tercera plaza aunque todavía con un partido menos. El Espanyol mantiene la sexta posición pero Celta y Real Sociedad ya le pisan los talones.

- Ficha técnica:

Villarreal: Luiz Junior, Mouriño (Freeman 73'), Veiga, Pau Navarro, Cardona, Gueye, Parejo (Comesaña 5'), Pépé, Moleiro (Hugo López 80'), Buchanan (Ayoze 65'), Mikautadze (Oluwaseyi 73').

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero (Riedel 46'), Cabrera, Salinas, Urko, Expósito (Pickel 60), Lozano, Dolan (Ngonge 60'), Pere Milla, Roberto (Kike García 60').

Goles: 1-0 (35') Mikautadze; 2-0 (41') Salinas, en propia puerta; 3-0 (50') Pépé; 4-0 (55') Moleiro: 4-1 (88') Cabrera.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (cántabro). Amonestó a Buchanan, Gueye y Cardona; a Salinas, Expósito.

Incidencias: 16.825 espectadores en La Cerámica.