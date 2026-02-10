Manolo González, tras la derrota ante el Villarreal: "Estoy bastante caliente con este tema, tenemos que corregirlo rápido"

El preparador de Espanyol se ha mostrado muy enfadado por las ocasiones de gol permitidas al Villarreal y que su equipo no haya sido capaz de corregir los mismos errores que ante el Alavés: "Son muy evitables y no somos capaces"

Manolo González, entrenador del Espanyol, ha comparecido en sala de prensa para analizar la dura derrota ante el Villarreal, y no se ha querido mojar sobre el gol anulado al Espanyol con 0-0 al no haberlo visto repetido. "No he tenido tiempo de verlo todavía, no las he visto todavía bien para poder decirte, pero sí que, claro, el 0-1 parecía una situación que sí lo ves, ves falta en esta acción, ahora lo ves en otras. Tampoco me quiero centrar mucho en eso, porque pienso que la primera parte no es para irnos 2-0 perdiendo ni mucho menos. En la segunda, cuando hemos querido ir a apretarles, nos han matado. Hemos querido intentar meternos en el partido con un gol rápido y ha sido un error, porque ellos en la transición nos han liquidado, no hemos sido agresivos, no hemos sabido parar las contras, que es lo que hablamos ayer en la rueda de prensa, y es un rival que, si llega Moleiro, Pépé, en una situación de uno contra uno, las situaciones del 3-0, 4-0 no se pueden permitir, y a partir de ahí el partido ya está liquidado", ha explicado antes de responder a otras cuestiones.

"Es lo que llevamos ya días hablando. El otro día, las situaciones de gol del Alavés son regalos nuestros, hoy, las situaciones, el rival tiene mucho talento, pero si analizamos el 1-0 y el 2-0, aunque venga de una situación en la que puede ser falta, son muy evitables, y después no somos capaces. Esto lo hemos hablado antes, y esto lo tenemos que recuperar urgente, si no, tendremos problemas de verdad, porque cuesta mucho ganar partidos. Pienso que los goles, aunque sean talento del rival, son muy evitables, los cuatro son muy evitables, y o volvemos a hacer este cambio rápido ya, y coger esta situación de, por ejemplo, la segunda vuelta del año pasado, por decirlo así, que el equipo fue mucho más competitivo, o aunque quiera hacer muchas cosas, no nos dará. Tenemos que volver a cerrar la portería, y vuelvo a decir lo mismo, no puedes conceder 20 contras al Villarreal en su campo. No son contras nuestras, son contras que han hecho ellos. Estoy bastante caliente con este tema, y es un tema que tenemos que corregir rápido".

"No me gusta nunca hablar de un jugador, pienso que es un tema general, porque al final, ya te digo, el tercero y el cuarto tampoco... No hemos estado bien como grupo, porque es todo lo mismo, jugadas que tenemos que parar, que lo hacemos por delante del partido, que lo llevamos durante la semana, que el Villarreal es un equipo que a nivel de transición es el mejor equipo de la Liga, y entonces no podemos centrarnos en un jugador por dos acciones".

Debut de Ngongé y la aportación de los suplentes

"La gente que ha salido en la segunda parte, Roca, Pickel, Ngonge, han salido en un contexto de partido... Kike García, en un contexto de partido complicado, y al final la gente ha trabajado para que el partido no fuera todavía a más, e intentar recortar un poco las distancias del partido tal y como estaba. Pienso que ha estado bien, que es un jugador que nos dará... Pienso a nivel del uno contra uno, y espero que sume, porque nos hace falta".

Los fallos en la salida de balón

"Pienso que al final los goles no han sido por esta obsesión, ni mucho menos. Han sido porque en el 3-0 y 4-0 estamos desajustados en la presión, no sabemos parar la contra, y ahí un rival como este te penaliza. Ya sé que son cuatro ocasiones muy claras, pero son cuatro tiros a puerta, que de hecho el segundo no es ni un tiro a puerta. Al final son muy claras, Marko Dmitrovic no puede hacer nada en los goles, pero son situaciones que pienso que se tienen que evitar y no podemos consentir eso. No lo hemos hecho en la primera vuelta y ahora no lo podemos hacer, no podemos conceder estas situaciones. Y vuelvo a decir lo mismo, es importante corregirlo rápido".

Mensaje tras la racha negativa

"Lo que hicimos en la segunda vuelta del año pasado, que era una situación más complicada que esta, porque la situación cuando acabamos la primera vuelta era mucho más complicada y la sacamos adelante, y en la primera vuelta el equipo ha competido muy bien. Entonces tenemos que volver a esa versión y el mensaje lo tenemos que enviar nosotros desde el campo. No podemos esperar que lo envíe la gente ni mucho menos, la gente ha estado siempre al lado del equipo. No le podemos pedir nada, al contrario, lo que tenemos que dar somos nosotros y eso será un paso adelante que hará girar la situación".