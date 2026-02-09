El Villarreal cierra la puerta de salida a Carlos Romero y rechaza una oferta de 30 millones

El conjunto de Marcelino tiene la decisión tomada con el jugador, cedido el Espanyol, de cara a la próxima temporada, por lo que han declinado una propuesta para salir en el pasado mercado de fichajes de enero

Villarreal y Espanyol se verán las caras esta noche en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Uno de los alicientes del choque entre los de Marcelino y los de Manolo González será la ausencia de Carlos Romero, que no puede jugar contra el submarino amarillo por la cláusula del miedo. Por otro lado, todo apunta que el defensa, cedido en el conjunto perico, volverá a la disciplina del equipo castellonense, donde mantienen clara su decisión de cerrarle la puerta a su salida, hasta el punto de haber rechazado una oferta de 30 millones.

El Espanyol, cada vez más cerca de decir adiós a Carlos Romero

Carlos Romero se encuentra cedido en el Espanyol hasta final de temporada, por lo que parece indicar que el jugador de 24 años volverá al Villarreal el próximo verano. El equipo de Marcelino se despedirá de Alfonso Pedraza, que tiene cerrado su fichaje con la Lazio y todo apunta a que el defensa del conjunto perico será su sustituto en el submarino amarillo la próxima campaña. Sin embargo, al futbolista le restan más de cuatro meses de contrato con el equipo perico aún, donde se encuentra un Manolo González que no pierde oportunidad de elogiar su lateral izquierdo: "Ha mejorado porque ha querido, desde que salió en el campo del Sevilla cuando se lesionó Brian ha sido un lateral de los mejores a nivel de rendimiento. Si no estuviera en el Espanyol estaría muy cerca de ir a la selección española, si jugara en el Atlético, en el Madrid, en un equipo de estos...Su rendimiento es espectacular, el techo se lo pondrá él".

Además, el Villarreal recibe hoy al Espanyol en La Cerámica, con la principal baja de Carlos Romero, además de Ramón Terrats, por la cláusula del miedo, que lamentó Manolo González en la rueda de prensa previa: "Ni Terrats ni Romero irán convocados, los dos tienen una cláusula muy elevada, ni el club ni yo consideramos oportuno pagarla, es un dineral. También porque el mensaje que envías a otros jugadores de la plantilla no es bueno, puede condicionar porque Romero está a un nivel muy elevado pero creemos que José Salinas tiene nivel para poder suplirlo. Su problema es que tiene al mejor lateral izquierdo de LaLiga por rendimiento". Ante este escenario y vista su irrupción, desde la dirección deportiva del submarino amarillo mantienen su idea de no dejar salir más al lateral izquierdo, rechazando de esta manera propuestas que llegan de diferentes equipos en el mercado de fichajes.

El Villarreal mantiene su decisión firme con Carlos Romero

En este sentido, el Diario Marca ha informado que el Villarreal recibió una oferta en el pasado mercado de fichajes de enero por Carlos Romero, de 30 millones de euros, pero desde la dirección deportiva "no quisieron negociar" ni atendieron a la propuesta recibida, manteniéndose en los 45 millones que registran en su cláusula. Además, el futbolista renovó con la entidad castellonense hasta 2029, por lo que la apuesta por el lateral izquierdo parece claro en un equipo como el de Marcelino que se jugará en lo que resta de Liga una plaza para disputar la próxima temporada la UEFA Champions League. Por otro lado, los datos del defensa de 24 años confirman su gran estado de forma con Manolo González, firmando cuatro goles y dos asistencias en lo que llevamos de campeonato doméstico, pese a la crisis de resultados que atraviesa el equipo perico, que viene de caer en el RCDE Stadium frente al Alavés.