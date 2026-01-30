Espanyol 1-2 Alavés: El Espanyol vuelve a caer y prolonga su crisis ante un Alavés efectivo

El Espanyol cayó ante el Alavés (1-2) en el RCDE Stadium y suma ya cinco jornadas sin ganar, en una derrota que vuelve a encender las alarmas en la segunda vuelta

El Espanyol volvió a dejar escapar una oportunidad valiosa en el RCDE Stadium tras caer por 1-2 ante el Alavés, en un duelo marcado por la falta de contundencia local y la eficacia del conjunto vitoriano. Los pericos encadenan otra jornada sin conocer la victoria y empiezan a ver cómo se diluye la ilusión europea que habían construido semanas atrás.

Un inicio prometedor que no tuvo continuidad

El encuentro arrancó con intensidad y con un Alavés dispuesto a golpear primero. Apenas en los compases iniciales, Pablo Ibáñez rozó el gol tras un centro peligroso de Toni Martínez, avisando de las intenciones visitantes. Con el paso de los minutos, el Espanyol logró equilibrar la posesión y ganar presencia en campo rival.

El premio llegó en el minuto 15, cuando Carlos Romero envió un preciso centro desde la izquierda que Roberto Fernández, anticipándose a su marcador, cabeceó al fondo de la red. El tanto encendió a la grada y parecía marcar el camino para los de Manolo González.

La reacción del Alavés no se hizo esperar

Lejos de acusar el golpe, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet mantuvo su plan y continuó buscando la portería rival. Dmitrovic tuvo que intervenir en varias acciones, hasta que en el minuto 27, Antonio Blanco aprovechó un rechace en la frontal para sacar un disparo raso que, tras tocar levemente en Calero, terminó superando al guardameta serbio y estableciendo el 1-1.

El tramo final de la primera mitad fue espeso para el Espanyol, incapaz de dominar el balón y con escasa claridad ofensiva. Salvo un remate de Leandro Cabrera que se marchó fuera por poco, apenas hubo ocasiones claras antes del descanso.

Un error que cambia el partido

La segunda parte mantuvo la misma tónica: un Espanyol voluntarioso pero impreciso y un Alavés cómodo, esperando su momento. Los cambios introducidos por el técnico local buscaron dar mayor profundidad por bandas, pero el gol visitante terminó llegando tras un grave despiste defensivo.

En el minuto 71, Cabrera intentó ceder el balón a su portero sin mirar, Toni Martínez interceptó el pase y asistió a Lucas Boyé, que solo tuvo que empujar el balón para firmar el 1-2 definitivo.

Empuje final sin premio

En los minutos finales, el Espanyol volcó su juego al área rival. Kike García llegó a marcar de cabeza, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Sivera también apareció para frustrar otra clara ocasión del delantero perico, sellando así una victoria clave para el Alavés.

El pitido final dejó un ambiente de frustración en la grada, consciente de que el equipo acumula ya cinco partidos consecutivos sin ganar y empieza a generar dudas en esta segunda vuelta del campeonato.

Situación clasificatoria y horizonte próximo

Con este triunfo, el Alavés suma su tercera victoria en cuatro jornadas, se asienta en la zona media de la tabla y da un paso importante hacia la permanencia. El Espanyol, por su parte, sigue en puestos altos, pero ve cómo Betis y Celta se acercan peligrosamente con partidos pendientes.

Ficha técnica

RCD Espanyol: Dmitrovic; Riedel (Rubén Sánchez, 78′), Calero (Miguel Rubio, 84′), Cabrera, Carlos Romero; Jofre (Dolan, 57′), Urko (Pickel, 84′), Edu Expósito, Terrats (Pere Milla, 57′); Kike González y Roberto.

Deportivo Alavés: Sivera; Jhonny, Protesoni (F. Garcés, 46′), Pacheco, Parada (Youssef, 62′); Blanco, Ibáñez, Calebe (Guevara, 62′), Aleña; Toni Martínez (Guridi, 73′)y Lucas Boyé.

Goles: 1-0 (15’) Roberto Fernández,1-1 (27’) Antonio Blanco y 1-2 (71’) Lucas Boyé

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano)

Tarjetas: Parada (40’)

Incidencias: Partido correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium (25.881 espectadores)