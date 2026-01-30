Alineaciones Espanyol - Alavés: Alineación probable de Espanyol y Alavés en la jornada 22 de LaLiga

El Espanyol busca seguir manteniendo la quinta plaza ante un Alavés necesitado de puntos para alejarse del descenso

El RCD Espanyol y el Deportivo Alavés abren este viernes 30 de enero la jornada 22 de LaLiga en el RCDE Stadium, a partir de las 21:00 horas, en un duelo entre equipos con dinámicas y objetivos muy distintos. Los pericos buscan consolidarse en puestos europeos, mientras que los babazorros quieren sumar su segunda victoria consecutiva para alejarse del descenso.

El Espanyol llega al choque en la quinta posición, con 34 puntos, aunque atraviesa un momento de dudas. El equipo de Manolo González solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, precisamente ante el Athletic Club. Desde entonces ha encajado tres derrotas frente a Barcelona, Girona y Valencia, además de un empate, una racha que ha frenado su progresión.

Pese a ello, el conjunto catalán mantiene intacto su objetivo europeo y es consciente de que una victoria le permitiría defender la quinta plaza y evitar que rivales directos, como el Betis, le recorten distancias.

El Alavés, por su parte, ocupa la decimoquinta posición, con 22 puntos, los mismos que Getafe y Rayo Vallecano, y solo uno por encima del descenso. El equipo de Eduardo Coudet llega reforzado tras el triunfo ante el Real Betis, aunque su trayectoria reciente había sido irregular, con un solo punto en los cuatro partidos anteriores.

Bajas del RCD Espanyol - Deportivo Alavés

El Espanyol afronta el encuentro con casi toda la plantilla disponible. La única baja confirmada es la de Javi Puado, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y se perderá lo que resta de temporada, una ausencia sensible por su peso ofensivo.

En el Alavés, la principal incógnita es Denis Suárez, que arrastra una sobrecarga en el aductor y es duda hasta última hora.

El Espanyol quiere defender su plaza europea

Los pericos buscan reencontrarse con la victoria tras las derrotas ante Girona y Valencia. Manolo González introducirá cambios, especialmente en la creación y en la parcela ofensiva.

En portería, Marko Dmitrovic seguirá siendo titular. Los laterales serán Omar El Hilali y Carlos Romero, uno de los más destacados del curso. En el eje de la defensa repetirán Calero y Cabrera. El centro del campo estará formado por Ramón Terrats, Pol Lozano, Urko González de Zárate y Edu Expósito, mientras que en ataque Kike García y Roberto Fernández partirán como referencias.

Coudet busca continuidad lejos del descenso

El Alavés quiere dar continuidad a la buena imagen mostrada ante el Betis y sumar una victoria que le permita tomar aire en la clasificación. En ataque habrá cambios tras la salida de Carlos Vicente rumbo al Birmingham City, aunque el bloque defensivo se mantendrá.

Antonio Sivera seguirá bajo palos, siendo una de las claves del curso. En defensa, Jonny -apercibido- y Tenaglia ocuparán los laterales, con Benavidez y Jon Pacheco como pareja de centrales. En el centro del campo, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez -apercibido- aportarán equilibrio, mientras que en bandas Calebe Gonçalves y Aleñá pondrán el desborde. En ataque, Lucas Boyé y Toni Martínez serán los encargados de buscar el gol.

Onces probables del partido RCD Espanyol - Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko González de Zárate, Pol Lozano, Ramón Terrats; Kike García y Roberto Fernández.

Deportivo Alavés: Sivera; Nahuel Tenaglia, Benavidez, Jon Pacheco, Jonny; Calebe Gonçalves, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.