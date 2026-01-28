El RC Celta y RCD Espanyol mueven ficha por el centrocampista de la MLS Diego Luna

El centrocampista, de sólo 22 años, es un jugador que gusta en las dos direcciones deportivas, pero conseguir su fichaje en este mes de enero no está nada fácil debido a que su actual equipo, el Real Salt Lake City, no tiene ningún tipo de intención en dejarlo salir ya porque lo considera fundamental

Diego Luna, de 22 años, ha sido uno de los mejores futbolistas de la MLS durante el año 2025 ya que ha marcado 10 goles y ha dado 3 asistencias en los 32 partidos que ha disputado. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido para RC Celta y RCD Espanyol que están muy interesados en un fichaje que no sería barato ya que el centrocampista está tasado en 8 millones de euros. Al margen, del precio, los dos clubes españoles también se han encontrado la fuerte oposición del Real Salt Lake City que no es partidario de dejar salir a Diego Luna ahora, en el mes de enero, prefiriendo su traspaso durante la ventana de transferencias del próximo verano.

La situación contractual de Diego Luna, pretendido por RC Celta y RCD Espanyol, con Real Salt Lake City

Para RC Celta y RCD Espanyol no está nada fácil lograr el fichaje de Diego Luna, ya que la situación contractual del futbolista con el Real Salt Lake City de la MLS de Estados Unidos hace que su actual club no tenga necesidad de hacer rebajas o malvender al jugador.

Diego Luna tiene contrato con el Real Salt Lake City hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta el final de este año, pero el club de la MLS tiene la opción de renovar unilateralmente al centrocampista por dos años más. Esto significa que el verano que viene, cuando le queden seis meses de contrato, el equipo del estado de Utah no tiene la premura de vender al futbolista ante el temor de perderlo gratis a comienzos de 2027.