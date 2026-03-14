Ilaix Moriba se ausentará del Celta de Vigo durante el parón de selecciones

Tras más de un año sin ir citado por la selección de Guinea, el centrocampista del Celta de Vigo vuelve a formar parte del combinado nacional guineano de cara al siguiente parón de selecciones

El Celta de Vigo vive un buen momento en cuanto a resultados y sensaciones. Los vigueses firmaron un gran partido en Balaídos ante el Lyon, aunque la victoria se les escapó a los gallegos en los últimos instantes tras un error de Radu. El centro del campo de Giráldez fue noticia y Ilaix Moriba uno de los futbolistas más destacados del encuentro. El centrocampista está completando una gran temporada a las órdenes de Claudio Giráldez y sigue acumulando minutos, que se multiplicarán durante el parón de selecciones ya que Ilaix Moriba estará ausente de los entrenamientos del Celta debido a que la selección de Guinea ha vuelto a citar al futbolista tras un año y medio.

Ilaix Moriba se marcha con Guinea

Ilaix Moriba regresará en este parón de selecciones tras la jornada 29 de LaLiga a formar parte de la plantilla de Guinea, tras un año y medio sin hacerlo por decisión propia. Desde septiembre de 2024, tras el partido frente a Tanzania, Ilaix Moriba pidió no ser citado por el combinado nacional. Ahora, el mediocentro del Celta de Vigo regresa tras dar el visto bueno a su vuelta a la selección para jugar dos amistosos. El primero de ellos será el 27 de marzo ante Togo y el segundo el 31 del mismo mes ante Benin. Ambos arrancarán a las 14 horas. Moriba suma 25 partidos con Guinea, después de participar con las selecciones inferiores de España hasta la sub-19. De esta forma, el joven centrocampista no descansará durante el parón de selecciones, por lo que Claudio Giráldez deberá valorar y estudiar las posibilidades con el centrocampista para descargar y no forzar demasiado las piernas del guineano.

Tres 'finales' para el Celta de Vigo antes del parón de selecciones

Mientras tanto, todo ello ocurrirá después de que el Celta dispute los tres partidos que le restan antes del parón de selecciones, haciendo especial hincapié en la vuelta de octavos de final de la Europa League ante el Lyon. Giráldez, tras el 1-1 de la ida, destacó los puntos a mejorar de cara a la vuelta, siendo Ilaix Moriba una figura clave de cara al encuentro del próximo jueves. "Es un equipo con muchísimo talento, con muchísimos recursos. A lo largo del partido no hemos estado cómodos, nos ha obligado a estar mucho tiempo en bloque bajo, pero también hemos tenido algún momento para poner el 0-2 que hubiera cambiado el partido. Este equipo es capaz de competir, estando cómodo o incómodo, y eso va a hacer que nos tengan que matar en el campo del Lyon para eliminarnos", destacó.