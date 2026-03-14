Ausencia en el último entrenamiento del Betis de cara a la visita del Celta

Además de las dos bajas esperadas de Isco y Lo Celso, Pellegrini no contó en el último entrenamiento con un tercer efectivo por un golpe, mientras que Amrabat está a punto

El Betis ha completado en la mañana de hoy el último entrenamiento de cara al choque de mañana contra el Celta, de vital importante en la lucha por Europa, pues solo les separa tres puntos en la clasificación y que se disputa antes de la cita decisiva del jueves contra el Panathinaikos.

Un entrenamiento que deparó novedades trascendentes a la espera de conocer la lista definitiva de convocados, pues además de las ausencias esperadas hubo una más de última hora. trascendente de cara a la visita viguesa.

Diego Llorente, en tratamiento

Así las cosas, no se ejercitaron con el grupo los lesionados de larga duración Isco y Lo Celso, pero no fueron las únicas bajas, pues tampoco saltó al terreno de juego Diego Llorente un día antes del choque.

El central está tratándose de unas molestias tras recibir un golpe y su presencia contra los celestes apuntaba a incógnita hasta el último momento, ya dependiendo de su estado y como evolucione en las últimas horas. Pellegrini se encargó de afirmar en rueda de prensa que está descartado.

Amrabat, a tope

En el capítulo de buenas noticias, Amrabat se entrenó nuevamente con el resto del grupo y alimenta las esperanzas de que pueda entrar de nuevo en una lista tras su prolongada ausencia por el choque sufrido con Isco en el partido contra el Utrecht de la Europa League. Así, el marroquí es el primero de los pilares de Pellegrini que se encuentra a disposición mientras que tanto Isco como Lo Celso siguen dando pasos al frente.